Лис Грасьё «Зажигает» в Киото

Отчётный забег, обладающим наивысшим статусом, вызвал немалый ажиотаж и привлек внимание семнадцати первоклассных лошадей. Предлагаемая дистанция насчитывала две тысячи двести метров, а призовой фонд, ожидавший лучших из участников – чуть менее двухсот пяти миллионов иен.

Дебютный рывок оказался за Примерой Азуль, вместе с которой на острие забега были Крокосмия и находящаяся на внешнем радиусе Мисс Пантер. Именно данное трио, слегка поменявшись местами, и повело гонку, преследуемое парой в составе Мозу Катчана и Нормкора. Иные участники также не отставали сильно, пытаясь держаться максимально близко к лидирующей группе.

За восемь сотен метров до финиша Крокосмия, определенно не считавшаяся фаворитом забега, уверенно вела гонку, опережая ближайшую из преследовательниц на более, чем два корпуса.

Именно в этот момент ее соперницы, находившиеся позади, стали повышать свою скорость, и максимально сплотились перед выходом на финишную прямую.

С выходом на заключительную прямую участники рассыпались по всей ширине дорожки, оставляя друг другу множество возможностей для обгона.

Крокосмия, как ни в чем не бывало, лидировала, однако ее будущее уже не выглядело столь безоблачным, ведь позади развивали свои атаки Лис Грасьё и Мозу Катчан. Первый продвигался с внешней стороны в сторону центра, тогда как второй, напротив, отошел от перил и сместился в центр.

Впрочем, догнать лидера посчастливилось лишь Лишь Грасьё, показавшему безумное ускорение на заключительном отрезке пути. К моменту пересечения финишной линии преимущество подопечного жокея Жоао Морейры над Крокосмией, в седле которой скакал Ясунари Ивата, составило шею при победном времени в 2:13.1 минуты.

На третьем месте, отстав на целых три корпуса, цели достиг Мозу Катчан, бывший, вместе с жокеем Мирко Демуро, главным фаворитом состязания перед стартом оного. Четвертую позицию для себя завоевал конь Кеничи Икедзое Рэд Дженова, уступивший еще шею. Еще на такую же дистанцию позади расположился Нормкор жокея Кристофа Лемара, замыкавший пятерку лучших.