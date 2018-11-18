Прекрасный Финиш Стелвио Приносит Ему Победу на The Mile Championship

Забег Группы 1 с призовым фондом порядка миллиона девятисот тысяч долларов ожидаемо приковал к себе внимание десятков тысяч любителей спорта. Соответствовали статусу соревнования и участники, коих на старте оказалось сразу восемнадцать.

Старт гонки на тысячу шестьсот метров вышел крайне активным и первым на «передовую» вырвался Аэролит Райана Мура. Однако старт с дальних ворот не позволил ему закрепить за собой лидерство, так как возле перил скорость активно набрали сразу три лошади, оттеснившие его на вторые роли.

Одним из новоиспеченных лидеров стал Лоджи Край жокея Кристиана Демуро, в непосредственной близости с которым скакал Эль-Айн с Югой Кавадой в седле. Чуть дальше оказался Хиз Ин Лав, руководство которым доверили Коте Фудзиоке.

Как показало развитие событий, Аэролит еще не сказал своего последнего слова. Он принялся отыгрывать свое отставание, и, к моменту вхождения в поворот, уже опережал ближайшего из преследователей примерно на два корпуса.

По мере приближения финишной прямой, Лоджи Край и Эль-Айн сократили свое отставание от лидера. Впрочем, остальные участники также не теряли времени даром и максимально приблизились к ведущей группе, готовясь к решающему рывку.

На заключительном отрезке преимущество Аэролита поначалу выглядело солидным, но со временем стало уменьшаться. Главной причиной тому была отличная скорость Эль-Айна, сумевшего вновь выйти на первую позицию.

По внешнему радиусу отличный ход набрало еще три лошади и Эль-Айн сместился в центр, дабы перекрыть им путь. Данный маневр сыграл с ним злую шутку, ввиду того, что на освободившееся пространство моментально выдвинулись Стелвио Уильяма Бьюика и немного уступающий ему Персиан Найт жокея Мирко Демуро.

Заключительные метры прошли в непримиримой борьбе поледних, завершившейся триумфом Стелвио. Победное время забега составило 1:33.3 минуты при разрыве между двумя первыми лошадьми в голову.

Все, на что в данной ситуации хватило Эль-Айна – это сохранения за собой третьего места при отставании от предшественника на корпус с четвертью.