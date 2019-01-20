Инти Предсказуемо Победила на Tokai Stakes

Отчетный старт был проведен в воскресенье на ипподроме «Чукьё», сумев привлечь внимание тринадцати лошадей возрастом от четырех до восьми лет. Лучшим лошадям забега Группы 2, общая протяженность которого составила тысячу восемьсот метров, было отведено право разделить призовой фонд в размере чуть менее миллиона долларов США.

Шансы Инти на победу, еще до начала мероприятия, считались наиболее высокими. Впрочем, Пятилетней лошади следовало выдержать серьезную конкуренцию и, особенно, давление Чува Уизарда, Анг Дезир, а также Сумахамы.

Стартовый сигнал еще звучал в ушах присутствующих зрителей, а Ютака Таке, руководивший в этот день Инти, уже выводил свою подопечную на первую позицию, увлекая остальных за собой.

Понимая, что отпускать фаворитку в отрыв нельзя ни при каких обстоятельствах, за ней сразу же образовалась погоня. На главные роли в деле преследования вышли Сумахама и Гланценд, разделившие временную вторую позицию, Чува Уизард, Анг Дезир и Мольто Бене, шедшие вровень на четвертой строчке.

К удивлению многих, лошади не разбегались на протяжении дальнейших частей дистанции, продолжая идти на том же уровне до самой середины гонки. Лишь по прошествии «экватора» наметились определенные перестановки в позициях.

Инти продолжала уверенно скакать впереди, тогда как Сумахама стал однозначно вторым. Гланценд, к тому времени, все еще держался на третьей строчке, преследуемый Мольто Бене, которого несколько позже потеснил Чува Уизард.

Традиционно, главное развитие событий проходило на финишной прямой, где преследователи смешались в кучу и мешали друг другу в погоне за лидером. Инти оставалось лишь воспользоваться подобной щедростью и довести дело до логического завершения. Опередив ближайшего из преследователей на два корпуса, Инти первой пересекла финишную черту, завершив для себя гонку за 1:49.8 минуты.

Чува Уизард, выступавший с Югой Кавадой в седле, сумел продемонстрировать отличное ускорение в завершающей фазе, и завоевал второе место. Вслед за ним, уступив целых семь корпусов, цели достиг Сумахама, руководство которым поручили Юсуке Фиджиоке.