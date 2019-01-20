Скячетра Удивила в Накаяме

Забег на две тысячи двести метров, состоявшийся сегодня на ипподроме Накаямы, относился к Группе 2 и предлагал участникам солидный куш, превышавший миллион долларов США.

Попытать счастья в вышеупомянутых условиях решило одиннадцать лошадей. Главными шансами на победу, согласно предстартовой оценке специалистов, располагал Фиеремент, главным конкурентом которого считали Дженерале Уно. Также щедрые авансы получил Данбурит, вполне способный потягаться за место в тройке лучших.

Старт вышел ровным и неспешным. Лидерство, при отсутствии сколь-нибудь значительной борьбы, моментально отошло к лошади Стэй ин Сиэтл, в седле которой в этот день находился Хироюки Учида. Дженерале Уно и скакавший на нем Хиронобу Танабе «застолбили» за собой вторую строчку, оставив третье место для дуэта в составе Мирайено Цубаси и Хироши Китамуры.

Скячетра, бывшая определенным «андердогом» отчетного забега, шла пятой, опережая даже вышеупомянутого Фиеремента, на спине которого можно было увидеть Кристофа Лемара.

К середине пути особых изменений во взаиморасположении участников не было, тогда как по прошествии трех четвертей дистанции Мирайено Цубаси поравнялся с Дженерале Уно.

Развязка, традиционно, наступила лишь с выходом участников из последнего поворота на финишную прямую. Скячетра, довольно неожиданно прорвавшись по внешнему радиусу, обогнала Мирайено Цубаси и вышла на промежуточную третьею позицию. К тому времени, по-прежнему лидирующий Стэй ин Сиэтл и гнавшийся за ним Дженерале Уно стали откровенно сдавать и вопрос их обгона оставался лишь вопросом времени.

Ощущения подтвердились буквально через несколько секунд, когда Скячетра вышла в лидеры, увлекая за собой набравших ход Фиеремента и Мэтр д’Арта. Первый из них обладал наилучшими шансами догнать лидера, и, кто знает, будь дистанция побольше, возможно ему и удалось бы воплотить задуманное в жизнь. Но на деле до финиша оставалось все меньше времени и Скячетре хватило завоеванного отрыва для того, чтобы удержать за собой первое место.

Фиеремента пришел к цели вторым, проиграв шею, тогда как Мэтр д’Арт стал третьим, уступив еще три четверти корпуса.