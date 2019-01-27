Победа Ценою в Четыре Миллиона

Забег Группы 1 ожидаемо привлек внимание многих. Способствовал этому и призовой фонд, размер которого составил девять миллионов долларов, четыре из которых полагались победителю.

Двенадцать участников, решивших попробовать свои силы на дистанции в милю и одну восьмую, начали крайне активно, что в условиях размокшего грунта под копытами было весьма непростой задачей.

Паттернрэкогнишн, в седле которого находился Хосе Ортиз, стартовал с дальних ворот и был обязан вырываться вперед, что, собственно, и сделал. Сити оф Лайт, руководимый Хавьером Кастеляно, уступал ему примерно половину корпуса. Еще на полтора корпуса дальше скакал дуэт в составе Акселерэйта и Джоэля Розарио. Прочие участники также находились неподалеку, не позволяя лидерам уйти в отрыв и загодя гарантировать себе победный результат.

Отметка в четверть дистанции была пройдена без изменений, а к середине были лишь легкие перемещения, наиболее значимым из которых можно считать приближение к третьей позиции Томс д’Этата. Также к этому моменту начал свое продвижение вперед с последнего места Сикинг зэ Соул, которому еще предстояло сыграть свою роль в отчетном забеге.

При входе во второй поворот случилось довольно неожиданное событие – Сити оф Лайт решил рискнуть и вырвался вперед, моментально увеличивая отрыв от преследователей. Должным образом среагировать успел лишь Аксэлерейт, собственными силами организовавший погоню за новоиспеченным лидером.

С выходом на финишную прямую Сити оф Лайту удалось, наконец-то, уйти в полноценный отрыв и оставить Акселерэйта далеко позади. Преимущество первой лошади росло на глазах и вылилось в победу, при отрыве от ближайшего преследователя в пять целых и три четверти корпуса. Победное время составило 1:47.71 минуты.

Что же до Акселерэйта, то ему легкой жизни также никто не обещал. Из глубины общей группы вперед вырвался Сикинг зэ Соул и, в считанные секунды поравнявшись с Акселерэйтом, он постепенно вышел на вторую позицию, выиграв у Акселерэйта полтора корпуса. Последний, в свою очередь, гарантировал себе третью строчку, обойдя ближайшего из преследователей на четыре и три четверти корпуса.