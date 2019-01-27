Брикс энд Мортар Победил на Pegasus World Cup Turf Invitational Stakes

Десять лошадей возрастом от четырех лет, миля и три шестнадцатых дистанции и семь миллионов долларов призового фонда, из которых более двух с половиной отходили победителю – все эти пункты стали составляющими забега Группы 1, состоявшемся вечером субботы во Флориде.

Старт вышел весьма активным, но лидер определился не сразу. Несколько лошадей в одночасье претендовали на ведущую роль, которая, в последствии, досталась Фахан Муре, в седле которого скакал Эдвин Мальдонадо.

В качестве главных догоняющих оказались Аэролит Флорана Жеро и Дубби Дубби с Лукой Паничи в седле. Данная композиция во главе гонки продержалась до середины дистанции, когда вперед стал прорываться Катапульт, ведомый жокеем Джоелем Розарио.

Целый ряд участников приблизился к лидеру при прохождении второго поворота, что вылилось в полную неразбериху при выходе на финишную прямую.

Сперва Дельта Принцу жокея Ланфранко Деттори посчастливилось вырваться вперед, однако уже через несколько секунд он обнаружил себя в роли догоняющего, так как по внешнему радиусу вперед прорывался Брикс энд Мортар, верхом на котором выступал Ирад Ортиз-младший.

Покуда Деттори и Дельта Принц смотрели на то, как их обходят с внешней стороны, Мэджик Уонд с Уэйном Лорданом в седле атаковал по внутреннему радиусу.

Пусть и с некоторым опозданием, но данный маневр был замечен и Деттори пришпорил своего коня, изо всех сил пытаясь удержать за собой хотя бы вторую строчку. Несмотря на это, запас сил у Мэджик Уонда был больше, что позволило ему выйти немного вперед.

Брикс энд Мортар, сумевший оторваться от конкурентов, спокойно довел дело до победы, уложившись в 1:54.59 минуты и оторвавшись от второй лошади на два с половиной корпуса. Вслед за ним цели достиг Мэджик Уонд, сумевший на шею опередить Дельта Принца.

Катапульт Джоеля Розарио был четвертым, уступив еще корпус и три четверти, а Чэннел Мэйкер, руководимый Хавьером Кастеляно, оказался на финише лишь пятым.