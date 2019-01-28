Волевая Победа Миднайт Бизу на Houston Ladies Classic

Забег Группы 3 на одну целую и одну шестнадцатую мили, вопреки своему названию, отнюдь не предполагал участие исключительно женщин-жокеев, как это часто бывает в подобных случаях, особенно в забегах Старого света. Отсылка к леди относилась исключительно к полу лошадей – исключительно кобыл – допущенных в погоне за призовым фондом в триста тысяч долларов.

Интересным является и тот факт, что на старт допускались лишь шестеро участниц, а потому Сонг Фром Эбоу, волею жребия, осталась за бортом состязания.

Активнее остальных на дебютном отрезке показала себя лошадь с замысловатой кличкой Хэвенхэзмайникки, на которой скакал Жерар Мелансон. Второй, уступаю лидеру около корпуса, шла Мунлит Гарден Хозе Ортиза, тогда как еще на такой же отрезок дальше находилась Миднайт Бизу с Майком Смитом в седле.

Впрочем, уже после первой четверти дистанции комбинация догоняющих слегка изменилась и позицию позади Хэвенхэзмайникки занимала уже Прадос Свит Райд жокея Флорана Жеро, за которой, в порядке близости, находились упомянутая выше Мунлит Гарден и выступавшая под руководством Джо Браво Ремеди.

К середине пути постепенно возросло давление Мунлит Гарден, которая продвинулась на второе промежуточное место и теперь уступала «забойщице» лишь шею.

На трех четвертях пути зрители вновь увидели рокировку второй и третьей лошадей, тогда как с последнего места стала набирать скорость Миднайт Бизу, находившаяся уже на четвертой позиции.

При выходе на финишную прямую все шесть лошадей сбились в одну кучу, мешаю друг другу как следует разогнаться. Безусловно, это играло на руку Хэвенхэзмайникки и Мунлит Гарден, которые несколькими секундами спустя все же успели уйти в отрыв от своих конкуренток.

Сложилось впечатление, что именно эта парочка и определит между собой победительницу гонки, однако сложилось иначе. Миднайт Бизу неожиданно оказалась на абсолютно свободном внешнем радиусе и стала понемногу догонять лидирующий дуэт.

Разрыв сокращался крайне медленно, обретенное перед самым финишем «второе дыхание» позволило Миднайт Бизу в критический момент опередить соперниц и победить с отрывом в три четверти корпуса при времени в 1:44.52 минуты. Мунлит Гарден стала второй, в Хэвенхэзмайникки, уступив еще шею, третьей.