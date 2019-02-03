Нью Адженда Победил на Гран-При Longines в Швейцарии

Серия скачек на льду озера в Санкт-Морице, запланированная к проведению на протяжении всего месяца, началась сегодня, третьего февраля. Ежегодное мероприятие собирает участников из разных уголков планеты, которым предстоит соревноваться в весьма экзотических условиях, а именно, на льду замерзшего озера, который всегда может преподнести сюрпризы.

В рамках отчетного забега, проходившего под четвертым номером в дневной программе, на старт вышло семеро участников. В борьбе за двадцать тысяч франков им предстояло преодолеть тысячу восемьсот метров дистанции. Главными фаворитами забега, на которых было обращено большинство взоров, были Нимрод и Беррахри. Они оба также претендуют на победу в заключительном Большом Гран-при Санкт-Морица, которое состоится через несколько недель.

Старт вышел осторожным, но именно вышеупомянутый дуэт постепенно выдвинулся вперед, пытаясь уйти в отрыв. Снег под копытами, в рамках подготовки к забегу, был спрессован, но даже этот факт, усугубленный начавшимся снегопадом, не давал лидерам большого преимущества, ведь сила толчка от земли была совершенно другой, нежели, к примеру, при грунтовом покрытии.

Несмотря на данные трудности, Нимрод, выступавший с жокеем Киреном О’Нилом и Беррахри, ведомый Рафаэлем Линггом, сумели продержаться на передовой до середины дистанции, пусть даже остальные участники не отставали от них.

На временной третьей позиции скакала Фиеста с Тимом Бюргином в седле, тогда как немного далее шел Нью Адженда, руководство которым доверили известному по выступлениям в классе Fegentri Деннису Шиергену.

При прохождении завершающего поворота, Фиеста ринулась в атаку, а Нью Адженда, используя освободившееся пространство, поскакал вдогонку. Нимрод и Беррахри пропустили данную парочку практически без сопротивления.

Финишная прямая стала местом непримиримой борьбы жокеев и настоящей проверкой лошадей на выносливость. Фиеста, обладая лучшей стартовой позицией, оставила много сил при обгоне лидеров. Нью Адженда, начав рывок слегка позже и будучи позади, был свежее.

В борьбе со снегом именно запас сил сыграл решающую роль, позволив Нью Адженде обойти конкурента на нос и победить, зафиксировав победный результат на отметке в 2:07.32 минуты.