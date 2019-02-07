Норт Америка Легко Победила на Втором Этапе Al Maktoum Challenge

Ипподром «Мейдан» в ОАЭ принимал в четверг целый ряд гонок, в число которых вошел и второй этап серии Al Maktoum Challenge, относящийся к Группе 2. На старт забега в тысячу девятьсот метров вышло шесть участников, тогда как Лешлаа из США, в результате жребия, осталась за бортом соревнований.

Борьба за призовой фонд размером в четыреста пятьдесят тысяч долларов началась на удивление оживленно. Норт Америка сумела воспользоваться удачной стартовой позицией по середине и за считанные секунды вышла вперед.

Космо Чарли, ведомый по дистанции Патриком Доббсом, оказался на полкорпуса далее, а замыкал трио лидеров Нью Трэйлс жокея Коннора Бизли, уступавший еще полтора корпуса.

Постепенно ход гонки выровнялся, и участники приблизились друг к другу максимально возможно, чтобы только не создавать опасных ситуаций. Норт Америка, прибывшая из Великобритании, продолжала лидировать, однако говорить о серьезном заделе по отношению к преследователям не приходилось.

Создавалось стойкое ощущение, что лидера будут обгонять после второго поворота, а потому ускорение Норт Америки при вхождении на кривую выглядело вполне целесообразным.

Как бы там ни было, этот маневр оказался для ее конкурентов некоторой неожиданностью, а потому разрыв между ведущей лошадью и ее соперниками стал увеличиваться на глазах. К выходу на финишную прямую отставание Космо Чарли, все еще идущего вторым, от предшественницы исчислялся уже тремя корпусами и тенденции к сокращению данной разницы не наблюдалось.

За двести метров до цели разрыв между первыми двумя лошадьми составлял не менее пяти корпусов. В это же время Коннор Бизли бросил своего подопечного в атаку и, несколькими секундами позже, вышел на вторую позицию.

Становилось очевидным, что Норт Америка устала и Нью Трэйлс значительно опережает ее в скорости, но добытое ранее преимущество, по мере приближения финишной черты, играло на руку лидеру.

Как результат, Норт Америка первой достигла цели, справившись с поставленной задачей за 1:58.65 минуты. Нью Трэйлс, уступив два с четвертью корпуса, оказался вторым. Космо Чарли достиг цели лишь третьим, проиграв еще четыре целых и три четверти корпуса.