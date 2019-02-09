Мануэль Неожиданно Победил на Ladbrokes Stakes

Отчетный забег, относящийся к Группе 1, был рассчитан на участников возрастом от трех лет и привлекал, помимо статуса, весьма неплохими призовыми. Один лишь победитель был вправе рассчитывать на сумму около двухсот пятнадцати тысяч долларов США.

На старте дистанции, общая протяженность которой составляла семь фурлонгов, оказалось четырнадцать участников, тогда как еще двоим, волею жребия, место в воротах не нашлось. В целом, подбор лошадей был весьма ровным, но больше других авансов доставалось Лэнд оф Пленти, Уисперинг Бук и д’Ардженто.

Сравнительно короткое расстояние не оставляло времени на раскачку, а потому стартовый отрезок ознаменовался высокими скоростями всех, без исключения, участников.

После непродолжительной неразберихи во главе гонки оказался Лэнд оф Пленти, в седле которого скакал Дамиан Лэйн. Вслед за ним скакали Брэйв Смэш жокея Майкла Уолкера и Матириал Мэн Люси Уорвик. Еще чуть дальше находился Мануэль, руководство которым поручили Люку Карри.

Первая треть дистанции прошла в том же ритме и в числе ведущих лошадей изменений не происходило. По мере приближению к середине пути к лидерам подтянулись Кементари и Бест оф Дейс.

С выходом на финишную прямую Лэнд оф Пленти попытался уйти в отрыв, однако его соперники были настороже. К этому добавилось активное давление со стороны Кементари, жокей которого, Джеймс МакДональд, сумел найти свободную нишу возле перил и проскользнуть вперед.

Лэнд оф Пленти был вынужден прикрывать тылы, и, отвлекшись, не заметил приближения с внешней стороны Мануэля, набравшего приличную скорость.

Подопечный Карри сумел настичь лидера за двести метров до финиша и даже немного выдвинулся вперед. Впрочем, оторваться от остальных ему не удалось. Более того, преследователи также не сбавляли ход и весьма серьезно угрожали позициям первых двух лошадей.

Заключительные метры пути прошли в борьбе Мануэля и Лэнд оф Пленти, победителем из которой вышел именно первый. Уложившись в 1:24.47 минуты и опередив ближайшего преследователя на полкорпуса, Мануэль гарантировал себе победу.

Лэнд оф Пленти завершил забег вторым, опередив Кементари на нос. Четвертая позиция была занята Брэйв Смэшем, а замкнул пятерку лучших Бэст оф Дейс.