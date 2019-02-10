Тяжелая Победа Данбурита на Kyoto Kinen

Забег Kyoto Kinen, относящийся к Группе 2, из года в год привлекает обильное внимание болельщиков и любителей скачек. Две тысячи девятнадцатый не стал исключением, собрав полный ипподром зрителей и двенадцать лошадей на старте. Последним следовало преодолеть две тысячи двести метров в борьбе за призовые в размере свыше миллиона долларов США.

Перед стартом забега главными фаворитами состязания считались, в порядке последовательности, Стэй Фулиш, Макахики, Ноубл Марс и Перформ э Промис.

Старт вышел активным, так как сразу несколько лошадей боролись за ведущие позиции. В итоге, в главной роли оказался Тайм Флайер жокея Руюджи Вады. Данбурит, ведомый Фумой Матсувакой, оказался на полкорпуса дальше, тогда как замыкал троицу лидеров Стэй Фулиш, управляемый Юсуке Фуджиокой. Остальные участники, не сильно отставая от лидеров, сбились в плотную общую группу и включились в преследование.

На последующих стадиях пути гонка несколько утратила в динамичности, но это нисколь не сказалось на стратегических перемещениях. Так, к середине пути, Перформ э Промис Юичи Фукунаги вытеснил с временной третьей позиции Стэй Фулиша. Ноубл Марс и Кафуджи Принц подтянулись поближе к ведущим лошадям и, идя практически вровень, разделили пятую строчку.

При прохождении заключительного поворота, давление на ведущих лошадей нарастало, а Блэк Баго и вовсе прорвался с десятого на второе место. Тем не менее, его атака не возымела эффекта в долгосрочной перспективе, ведь с выходом на финишную прямую жокеи припустили лошадей, давая тем возможность порезвиться.

Тайм Флайер по-прежнему держался за первую позиции, однако со всех сторон его пытались опередить соперники. Лучше остальных это получалось и Стэй Фулиша, Данбурита, Макахики и Перформ э Промиса. Более успешным в своих начинаниях оказался именно Данбурит, сумевший в последнем рывке первым достичь финиша, опередив Стэй Фулиша всего на шею. Итоговое время забега составило 2:14.8 минуты.

Стэй Фулиш, в свою очередь, также был на шею лучше третьего финишера, Макахики, который на аналогичную дистанцию опередил Перформ э Промиса. Замыкал пятерку лучших в отчетном забеге Кенто О.