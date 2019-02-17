Инти Уверено Победила на The February Stakes

Давно ожидаемый забег Группы 1 на дистанцию в тысячу шестьсот метров собрал на старте четырнадцать участников и участниц. Безусловно, в случае данного старта следует упомянуть и о призовом фонде, размер которого составлял около миллиона семисот пятидесяти тысяч долларов США.

Специалисты ожидали, что главная борьба за победу в гонке развернется между Инти, Голд Дримом, Омега Перфюмом и Копано Кикингом.

Лучше всех старт удался Санрайз Соару, которым руководил Хиронобу Танабе. Однако еще до вхождения в первый поворот его догнала и обогнала Инти, в седле которой находился Ютака Таке. На промежуточном третьем месте, по результатам дебютного отрезка, оказался Саксес Энерджи, управляемый Кохеи Матсуямой.

Инти увеличила свое преимущество до полутора корпусов, однако больше удаваться пока не удавалось. В целом, участники шли довольно сплоченно и нигде не наблюдалось разрывов. Более того, в середине общей группы постоянно проводились обгоны, что свидетельствовало о нешуточной подготовке к последующему развитию событий.

С выходом на финишную прямую целая группа лошадей практически одновременно бросилась в атаку, изо всех сил стремясь обогнать лидера. Правда, столь синхронное стремление вызвало сумятицу на дорожке, которой Инти, преисполненная благодарностью, воспользовалась себе на благо, постепенно увеличивая отрыв от конкурентов.

Когда преимущество ведущей лошади достигло пяти корпусов, Голд Дрим жокея Кристофа Лемара сумел вырваться на оперативный простор и погнаться за лидером. Расстояние между первыми двумя лошадьми таяло на глазах, но столь же стремительно приближалась и желанная цель.

Перед самым финишем Голд Дрим фактически настиг Инти, но у той осталась шея преимущества, позволившая оформить победу при итоговом времени в 1:35.6 минуты. Голд Дриму пришлось довольствоваться вторым местом тога как третьим, уступив еще четыре корпуса, оказался Юраното, руководимый Юичи Фукунагой.

Четвертое и пятое места достались единственным приезжим лошадям, а именно Моанину и Копано Кикингу из США. Они уступили предшественникам, соответственно, корпус с четвертью и полкорпуса. Санрайз Соар, в свою очередь, едва удержал за собой шестую строчку.