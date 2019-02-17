Хай Дьюти – Первый на Гран-при Moyglare Stud

Серия ежегодных скачек на поверхности замерзшего озера, спрятанного в глубине Альп, всегда привлекала к себе внимание любителей данного вида состязаний.

В рамках отчетного забега, составлявшего дистанцию в тысячу триста метров, приняло участие семь лошадей. Наградой за борьбу в необычных условиях служил призовой фонд размером в тридцать тысяч швейцарских франков.

Учитывая скоротечность дистанции, времени на раскачку у соревнующихся не было, а потому практически все лошади взяли с места в карьер. После незначительного стартового отрезка на острие гонки оказались Альвин зе Драммер жокея Кирана О’Нила и Хакам, руководимый Клеманом Лерье.

Что же до остальных, то они оказались в непосредственной близости и не позволили лидерам оторваться, что в условиях заснеженной поверхности под копытами было бы смерти подобно.

Скорости не утихали и каждый из участников выкладывался по-полной. Средняя скорость лошадей в забеге составила 56,49 км/ч, что, с учетом покрытия, является весьма недурным результатом.

Как бы там ни было, по мере приближения к финишу лидеры стали немного сдавать и этим воспользовались их прямые конкуренты, находившиеся не более, чем на корпус дальше.

В определенный момент на одной линии оказались сразу четыре лошади, но проворней остальных, на проверку, был именно Хай Дьюти, руководил которым опытный Деннис Щиерген.

Именно Хай Дьюти сумел поочередно обогнать скачущих впереди лошадей и вырваться на первое место перед самой финишной отметкой. На прохождение дистанции ему потребовалось 1:22.84 минуты. При этом, его преимущество над ближайшим преследователем составило неполный корпус.

Вторым по результатам забега стал вышеупомянутый Альвин зе Драммер. Параллельно, нешуточная и весьма драматичная борьба развернулась за третью строчку, победителем в которой вышел Зырян с жокеем Максимом Пешо. Он уступил второй лошади ровно один корпус, тогда как сам был быстрее следующего скакуна всего лишь на шею. Четвертая строчка отошла Хакаму. Замыкать пятерку сильнейших в отчетном забеге выпало Футпринтсинзесэнду жокея Мартина Златоукала.