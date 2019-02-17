Беррахри Без Проблем Победил на Гран-При Санкт-Морица

Забег, венчающий серию соревнований на поверхности озера в Санкт-Морице, ежегодно в феврале проходящий в курортном швейцарском местечке, вызвал немалый ажиотаж и собрал на старте десять лошадей.

Общая протяженность дистанции составила две тысячи метров, тогда как размер призового фонда составил красивую цифру в сто одиннадцать тысяч сто одиннадцать франков. Следует заметить, что данный старт также рассматривался как Чемпионат Европы на снегу.

Эхо стартового сигнала еще не утихло в узких ущельях, а Беррахри, являвшийся подопечным Киерена Фокса, уже возглавлял гонку, умело воспользовавшись стартовой позицией в середине. Нимрод и Филу, с Кираном О’Ниллом и Рафаелем Линнгом на спинах соответственно, составили новоиспеченному лидеру «свиту», тогда как другие участники, сбившись в довольно плотную общую группу, шли неподалеку.

Беррахри набрал хороший ход и, несмотря на помехи в виде рыхлого снега (данный забег был четвертым в этот день), уверенно лидировал, не позволяя соперникам даже помыслить об обгоне.

Сложившееся положение вещей продержалось две трети гонки и лишь на заключительном повороте участники сделали попытку ускориться, несколько выдвинувшись вперед. Правда, это не возымело никакого влияния на Беррахри, который по-прежнему уверенно шел впереди и, выйдя на финишную прямую, лишь увеличивал собственный отрыв от других участников.

До самого финиша никто так и не смог составить ему серьезной конкуренции, позволив коню Фокса беспрепятственно достичь цели с преимуществом над ближайшим конкурентом в более, чем пять корпусов (!). На прохождение пути победителю потребовалось 2:13.94 минуты.

Куда более яростная борьба развернулась за второе и третье места. На них претендовало сразу четыре лошади. Впрочем, доказать состоятельность собственных претензий, в первую очередь, удалось Джанглбугги, ведомому жокеем Эдди Хардуаном, и вышеупомянутому Нимроду О’Нилла. Они заняли вторую и третью строчку в порядке упоминания.

На четвертом месте, уступив предшественнику полкорпуса, оказался Джексан жокея Антуана Котье. Замыкал же пятерку сильнейших Филу, окончательно потерявший силы на заключительном отрезке.