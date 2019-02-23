Лайр оправдал авансы, победив на Blue Diamond Stakes

Австралийский сезон скачек находится в самом разгаре, и эта суббота стала временем прелюботнейшей встречи молодых лошадей. Двухлетние участники общим числом в четырнадцать голов, вышли на старт забега Группы 1 с целью показать себя и побороться за неплохие призовые, чей общий размер достигал полутора миллионов австралийских долларов.

Забег общей протяженностью в шесть фурлонгов был впервые проведен в 1971 году и с тех пор регулярно привлекает к себе внимание как любителей скачек, так и хозяев лошадей, которые не прочь показать своих питомцев до вхождения последних в оптимальный возраст.

Принимая во внимание, что дистанция, по сути, является спринтерской, активному началу забега удивляться не приходится. Слегка поборовшись с целым рядом конкурентов, промежуточное лидерство захватил Айм Иммортал, преследуемый Виникункой и Фри оф Дебтом. Вскоре третье место отошло Белла Розе.

В целом, несмотря на номинально лидирующие позиции вышеупомянутых лошадей, их преимущество было едва ли не минимальным, так как все участники шли компактной группой на приличных скоростях и события могли получить самое неожиданное развитие в любой момент времени.

Данное предположение было претворено в жизнь считанными секундами позже, когда участники соревнования вышли на финишную прямую и до цели оставалось три сотни метров. Поначалу сразу шесть лошадей вышли практически на один уровень, а мгновениями позже из их числа выделилось трио, определявшее победителя из собственного числа.

Борьбу за первое место вели Фри оф Дебт, Лайр и Атхири. Постепенно Лайр, бывший вторым, сумел «продавить» лидера на внутреннем радиусе и выбиться вперед, тогда как на втором месте оказался подтянувшийся с четвертой позиции Ланкан Стар. Фри оф Дебт едва смог сохранить за собой третью строчку.

Итоговое время забега составило 1:09.39 минуты при преимуществе победителя над ближайшим соперником в половину корпуса. Второе и третье места разделило аналогичное расстояние. Атхири стал четвертым, а замкнул пятерку Бруклин Хастл.

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте