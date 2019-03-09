Олд Першиан Вырывает Победу на Dubai City of Gold

Забег Группы 2 на дистанцию в две тысячи четыреста десять метров стал своего рода подготовкой к большим стартам, ожидаемым в конце марта. В данном случае, посоревноваться за призовой фонд размером в триста тысяч долларов решило десять участников.

Рэйсинг Хистори, управляемый Кристофом Сумильеном, захватил лидерство практически со старта и заходил на первый поворот, обладая преимуществом в полкорпуса по отношению к Принц оф Аррану, верхом на котором скакал Ойзин Мерфи. В качестве ближайших преследователей оказались Олд Першиан с жокеем Уильямом Бьюиком и Спотифай, в седле которого находился Джеймс Дойл. Их отставание от первой лошади составляло полтора и два корпуса соответственно.

После резкого рывка в дебюте, ход гонки выровнялся и лошади пошли по ипподрому сплоченной группой, без серьезно отстающих и, одновременно, без недостижимых лидеров.

Первые попытки изменить сложившееся положение вещей были предприняты со стороны Дизерт Энкаунтера выступающего в паре с Джимом Кроули. В последней трети заключительного поворота они пошли на обгон, что позволило данному дуэту выйти на первую линию к началу финишной прямой.

На какое-то время Дизерт Энкаунтер даже вышел на первое место, однако Рэйсинг Хистори и Спотифай прибавили в скорости и через несколько секунд вернули себе лидерство.

Лошади разбежались довольно широко по скаковой дорожке и каждый из жокеев выжимал максимум из своего подопечного, пытаясь добыть победу. Лучше остальных получилось у Рэйсинг Хистори, который опережал ближайшего конкурента более, чем на корпус.

В тот момент, когда до финиша оставалось порядка полутора сотни метров, в один из зазоров по центру резко ворвался Олд Першиан, стремительно прибавляющий в темпе.

Расстояние между последним и Рэйсинг Хистори сокращалось на глазах, но и до финиша оставалось немного. За пятьдесят метров до конца преимущество по-прежнему принадлежало коню Сумильёна, однако Олд Першиан сумел «продавить» соперника и ворваться на финиш первым, опередив того на морду. Итоговое время забега составило 02:32.68 минуты.