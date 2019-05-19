Яркая Победа Уор оф Уилла на Preakness Stakes

Забег, берущий свое начало еще в тысяча восемьсот семьдесят третьем году, традиционно обещал быть интересным. И главным, безусловно, был даже не призовой фонд, достигавший полутора миллиона долларов. Главным был статус, ведь данный забег, порой называемый «второй жемчужиной тройной короны», входит в упомянутую серию.

Напомним, что предыдущий забег из серии «Тройной короны», Дерби Кентукки, завершился скандалом и последовавшей дисквалификацией Максимум Секьюрити. Кантри Хаус, названый тогда победителем, на Preakness Stakes не прибыл, а потому становилось очевидно, что победителя тройной короны в этом году не будет, ведь лошади следует выиграть все три гонки, чтобы стать ним.

Тринадцать трехлетних лошадей начали забег протяженностью в милю и три шестнадцатых крайне активно и ко входу в первый поворот на острие оказался Уориорс Чардж, руководимый Хавьером Кастельяно. Полкорпуса ему уступал Маркет Кинг жокея Джон Карта, а еще на столько же дальше нашлось место для Эназервистафате, на котором восседал Хосе Ортиз.

Гонка развивалась крайне стремительно, и никто даже не думал сбрасывать скорость, выкладываясь изо всех сил задолго до финиша. К середине пути преимущество лидера несколько увеличилось, достигнув корпуса, тогда как состав ведущего трио не изменился. Единственным важным моментом на данном этапе стало резкое приближение Уор оф Уилла, на котором скакал Тайлер Гаффалионе, с последующим выходом того на четвертое место.

Перестановки во главе гонки начались еще при прохождении второго поворота, когда Эназервистафате продвинулся на вторую строчку. Уориорс Чардж, желая сдержать растущий натиск на финишной прямой, сдвинулся ближе к центру. Этим сполна воспользовался Уор оф Уилл, находившийся к тому моменту у самых перил.

Подопечный Гаффалионе уверенно выдвинулся вперед и, в скором времени, сумел возглавить гонку. Еверфаст Джоеля Розарио выбрал тот же путь, однако был слишком далеко, чтобы составлять реальную угрозу для новоявленного лидера. Как результат, Уор оф Уилл спокойно пересек финишную черту, опережая ближайшего из соперников на корпус с четвертью. Победное время составило 1:54.34 минуты.