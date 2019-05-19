Демуро привел лошадь Лавс Онли Ю к победе в Токио

Один из наиболее известных забегов Японии, Yushun Himba, относится к Группе 1 и традиционно привлекает внимание многих участников. Последних прельщает не только перспектива добыть почетное звание победителя, но и весьма щедрый призовой фонд, общий размер которого составляет почти два с четвертью миллиона долларов США.

К участию в данном соревновании допускаются исключительно лошади возрастом в три года. В этом году проверить свои силы на дистанции в две тысячи четыреста метров решило восемнадцать участниц.

Дебютный отрезок себе в актив безоговорочно может занести лишь Джоди, руководство которой доверили Мияби Муто. Она воспользовалась удобной стартовой позицией на первых воротах и быстро вышла вперед, опережая ближайшую из преследовательниц на корпус.

Вслед за ней на дистанцию ушли Контра Чек, с Дамианом Лэйном в седле, и Аиль Вуа, коей руководил Кохеи Матсуяма. Что касается остальных, то они не сильно отставали, преследуя новоиспеченное трио лидеров по пятам.

Постепенно ход лошадей выровнялся и участницы не предпринимали особых попыток каким-либо образом улучшить свое положение. Гонка шла ровно, несколько убаюкивающе и основные события получили свое развитие лишь при прохождении заключительного поворота.

Именно тогда, не дожидаясь выхода на финишную прямую, пошли в атаку Контра Чек и Аиль Вуа. Однако, выдвинувшись вперед, они освободили достаточно много места, чем не преминули воспользоваться догоняющие второй волны. К примеру, Каррен Букетд’ор жокея Акихиду Цумуры, сумела ускориться на внешней стороне и постепенно вышла на первую позицию.

В борьбу за первое место включилась и Хроно Генезис, в седле которой располагался Юичи Китамура. Каррен Букетд’ор сумела «оттереть» соперницу, однако пропустила резкий, и, следует заметить, неожиданный выпад Лавс Онли Ю, последовавший с противоположной стороны.

Подопечная Мирко Демуро сумела обогнать лидеров на последних метрах дистанции и первой пересекла финишную черту. Итоговое время гонки составило 2:22.8 минуты. Каррен Букетд’ор, уступив шею, пришла к цели второй. Третья строчка осталась за Хроно Генезис, находившейся на два с половиной корпуса дальше.