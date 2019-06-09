Классическая победа Сэра Уинстона на Belmont Stakes

«Тройная корона» образца 2019 года уже успела войти в историю, к сожалению, не с лучшей стороны, ведь победитель первой гонки был дисквалифицирован за нарушение правил, чего раньше никогда в истории не случалось. После того же, как в первом и втором забегах имена официальных триумфаторов не совпали, стало ясно, что в этом году серия останется без победителя, поскольку таковым можно стать лишь выиграв все три забега.

На старте Belmont Stakes оказалось десять лошадей, которые и боролись за призовой фонд в полтора миллиона долларов. Трехлетним участникам забега Группы 1 следовало преодолеть полторы мили ровно.

Старт вышел на удивление спокойным, и никто из соревнующихся не прикладывал сверхусилий для захвата лидерства. Этим сполна воспользовался стартовавший с первых ворот Джоэвия выступавший под руководством Джоэля Ласкано. На первый поворот данный дуэт зашел первым, тогда как в корпусе позади скакал Такс Ирада Ортиза-младшего, а еще чуть далее – Спинофф с Хавьером Кастельяно в седле.

Скорости были весьма приличными на протяжении всей дистанции, однако, после вхождения в заключительный поворот, они выросли в разы. Большинство участников максимально сблизилось и впервые в первой четверке оказался неприметный ранее Сэр Уинстон, делами которого заведовал Джоэль Розарио.

Поначалу он выдвинулся на третье место, но вырваться вперед не позволяли лидеры, всецело закрывшие всяческую возможность обгона в районе перил. К счастью для Сэра Уинстона, в этот момент лошади как раз вышли на финишную прямую и инерционность после поворота позволила выйти на внешний радиус, где было достаточно свободного места для развития атаки.

Не встречая на новом месте сопротивления, Сэр Уинстон довольно скоро обогнал Такса и Джоэвию, «застолбив» за собой первое место. К несчастью для недавних лидеров, подопечный Розарио стал образцом для Тацита, коим управлял Хосе Ортиз. Последний также прошел по внешнему радиусу и занял второе место, уступив победителю ровно один корпус. Итоговое время гонки составило 2:28.30 минуты.

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