Суверенная победа Рашинг Фолл на Longines Just a Game

Забег Группы 1, прошедший в субботу на знаменитом ипподроме «Бельмонт Парк» в Нью-Йорке, предлагал призовой фонд в размере семисот тысяч долларов. Будучи предназначенным для кобыл и лошадей возрастом от четырех лет, он допускает участие лишь семи претенденток на титул. В этот раз, в результате жеребьевки, «за бортом» осталась Гот Шторми.

Забег на милю начался крайне активно и Рашинг Фолл, управляемая Хавьером Кастельяно, за считанные секунды захватила лидерство, выдвинувшись вперед на полтора корпуса. Второй по дистанции, вскоре уступая уже два корпуса, шла Дэдди из э Лэдженд Мануэля Франко, а замыкала тройку лидеров на данном этапе Капла Темптресс, на которой скакал Джоэль Розарио.

Ко входу в поворот преимущество Рашинг Фолл сократилось до одного корпуса, создавая впечатление приближающейся борьбы за первую строчку. В некоторой мере это подтвердилось, когда на середине разрыв между первыми двумя лошадьми составлял не более половины корпуса.

Впрочем, стоило лишь соревнующимся достичь финишной прямой, как Кастельяно отпустил свою лошадь, позволив той порезвиться на максимальных скоростях. Это привело к резкому увеличению дистанции между ними и конкурентами.

Пройдя заключительные метры дистанции практически в одиночестве, четырехлетняя Рашинг Фолл спокойно оформила победу при заключительном времени в 1:31.67 минуты. Данный триумф стал седьмой победой из восьми забегов, в которых Рашинг Фолл принимала участие.

Одновременно с этим разыгралась нешуточная борьба за второе место. Бью Реколл жокея Ирада Ортиза-младшего проделала отличную работу, ускорившись на внешней стороне и буквально ворвавшись на второе место на последних метрах дистанции. Ее отставание от победительницы исчислялось двумя целыми и четвертью корпуса. Дэдди из э Лэдженд, несмотря на все свои старания, достигла цели лишь третьей, уступив предшественнице голову.

На четвертой позиции, проиграв еще полкорпуса, оказалась Беллавис жокея Джона Веласкеса. Замыкать пятерку в этот раз выпало прибывшей из Британии Энвайронс, тогда как питавшая надежды на победу Капла Темптресс достигла цели последней.

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