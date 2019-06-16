Шанель берет Гран-при Дианы

Шестнадцать претенденток возрастом в три года собралbсь в этом году для участия в забеге Группы 1 – Longines Prix de Diane. Протяженность забега составила 2 тысячи 100 метров, а призовой фонд, являющийся главным мотиватором, достигал миллиона евро.

По замечаниям наблюдателей, главным фаворитом перед стартом являлась Сиярафина, на которой выступал Кристоф Сумильен. Второй по шансам считали Энтайтл с Френки Деттори в седле, а третьей была Шанель Пьера-Шарля Буддо. Также на высший результат по силам было замахнуться Амарене жокея Ютаки Таке.

Старт вышел довольно ровным, и никто из соревнующихся не стремился уходить в отрыв, понимая, что подобные дистанции подобной самоуверенности не прощают. Лошади сбились в одну плотную группу во главе с Платан Максима Гуйона. За ней шла Гранд Глори Джеральда Мосса, а замыкала ситуативную тройку лидеров Карти с Кристофом-Патрисом Лемаром на спине.

Единственный поворот на дистанции прошел на удивление спокойно и абсолютно никто из участниц не проявлял большей активности, нежели прежде.

Финишная прямая в данном случае составила шесть сотен метров, на которых и разыгрались основные события. Тройка лидеров развалилась практически сразу, разойдясь по всей ширине дорожки, что оставляло много места для атак соперниц.

Именно этим обстоятельством и воспользовался Будо, выведший свою подопечную на первые роли благодаря прекрасному ускорению на внешней стороне. Уйти в отрыв данной парочке не дали. Если вначале Шанель выдвинулась вперед примерно на половину корпуса, то по мере приближения к финишу, это преимущество таяло под давлением Комм жокея Кристиана Демуро и вышеупомянутой Гранд Глори, выступавшей под руководством Мосса.

Впрочем, изначального рывка все же хватило для того, чтобы достичь финиша на первой позиции, опередив ближайшую преследовательницу на голову. Победное время составило 2:08.70 минуты. Комм достигла цели второй, тогда как Гранд Глори сумела стать лишь третьей, отстав еще на полкорпуса.

Четвертой цели достигла Этуиль, находившаяся на шею дальше, а замкнула пятерку Кала Тарида, уступившая предшественнице считанные сантиметры.

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