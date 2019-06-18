Лорд Глиттерс «Выгрызает» Победу на Queen Anne Stakes

Забег Группы 1 является обязательной программой ежегодной июньской «Королевской недели», проходящей на любимом ипподроме местной монаршей семьи.

К участию в гонке допускаются лошади возрастом от четырех лет, борющиеся за призовой фонд в шестьсот тысяч фунтов стерлингов, из которых более половины отходило победителю. Что же до дистанции, то ее протяженность составила одну милю ровно.

Беря во внимание тот факт, что на старте оказалось пятнадцать лошадей (Эксидэнтал Эджент не пожелала принимать участия), активному началу удивляться не приходилось. Быстрее остальных в сложившейся обстановке сориентировался Митикал Мэджик жокея Керрина МакЭвоя. Будучи далеко не фаворитом, он довольно проворно преодолел сопротивление конкурентов и вышел в лидеры забега.

Главным догоняющим стал Лоран, ведомый Пи Джеем МакДональдом, а уже за ним собралась приличная группа преследователей, включавшая Хазапура, Шторми Антарктик и Маттерхорна.Последний, к слову, совместно с Барни Ройем и Лордо Глиттерсом, являлись главными фаворитами на победу.

Митикал Мэджик довольно уверенно вел за собой остальных участников и не давал повода усомниться в собственных силах. Тем не менее, по мере приближения финиша становилось понятно, что он взял излишне высокий темп и растерял запас свежести.

Решающая атака началась за два фурлонга до финиша, когда целая группа конкурентов устремилась вперед со всех сторон, не оставляя теряющему свое преимущество лидеру никаких надежд на благополучный исход.

Бит зэ Бэнк Сильвестра де Соузы и Лорд Глиттерс с Даниэлем Тадхоупом в седле развили ошеломлющую скорость и сумели выйти на передовую, определяя кличку победителя буквально на последних метрах пути.

Более напористым оказался именно Лорд Глиттерс, опередивший своего визави на шею при итоговом времени в 2:31.09 минуты. Бит зэ Бэнку не оставалось ничего, кроме как довольствоваться второй позицией, опережая третьего призера, Уан Мастера на три четверти корпуса.

На четвертой позиции, также уступив предшественнику три четверти туловища, был Романайзер, а замкнул пятерку Ле Бривидо, находившийся на корпус с четвертью дальше.