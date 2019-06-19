Кристал Оушн не Испытал Проблем на Prince of Wales’s Stakes

Отчетная гонка Группы 1, относящаяся к знаменитой Британской чемпионской серии, прошла сегодня на английском ипподроме «Аскот» в рамках королевской недели. Этот забег стал третьим в программе дня и предполагал участие лошадей возрастом от четырех лет, которым следовало преодолеть дистанцию в милю и два фурлонга.

Еще до начала среди фаворитов называл Кристал Оушна, Уайльдгаста, Си оф Класса и, с некоторой натяжкой, Забил Принца. Но более остальных экспертов интересовал Мэджикал.

Восемь участников, поощренные призовым фондом свыше семисот тысяч фунтов, начали довольно активно, однако больше остальных выделялся Хантинг Горн Донначи О’Брайана, быстро захвативший лидерство.

Деирдре, выступавший под руководством Ютаки Таке, находился ближе всех к ведущей лошади, тогда как компанию им несколькими секундами позже составили Мэджикал Райана Мура и Кристал Оушн, делами которого заведовал Фрэнки Деттори.

Сия кавалькада прошествовала в неизменном составе и взаиморасположении довольно долго, однако за три фурлонга до финиша Хантинг Горна оттеснили. Данное действие себе в актив отнес Мэджикал, сместившийся влево и вышедший на свободное пространство.

Впрочем, ведя борьбу за первое место он, равно как и Хантинг Горн, не увидели, как набирает скорость Кристал Оушн, прорвавшийся по центру за фурлонг до финиша. Желая исправить произошедшее, Мур направил своего подопечного вправо, однако оставить коня Деттори было крайне непросто. Напротив, разрыв лишь возрастал и, к моменту достижения Кристал Оушеном финиша, составил корпус с четвертью. Победное время было зафиксировано на отметке в 2:10.25, что на шесть секунд больше рекорда забега.

Впрочем, Мэджкал выкладывался не зря и второе место завоевал вполне заслуженно, опередив ставшего третьим Уальдгайста аж на три с четвертью корпуса. Четвертая строчка отошла к Хантинг Горну, отставшему еще на два корпуса, а замыкал пятерку Си оф Класс, бывший на два с четвертью корпуса далее. Забил Принц, на которого возлагали особые надежды, был лишь седьмым.