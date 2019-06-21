Спокойная Победа Страдивариуса на Gold Cup

Неделя королевских скачек на «Аскоте» проходит с привычным ажиотажем и, местами, некоторыми сюрпризами. К числу последних можно отнести и победу Страдивариуса, ставшего лучшим из одиннадцати лошадей на дистанции в две мили и четыре фурлонга.

Сам забег, относящийся к элитной Группе 1, был рассчитан на лошадей возрастом от четырех лет и предлагал призовой фонд, общий размер которого превышал четыреста тысяч фунтов. Безоговорочными фаворитами до старта забега были Ди Экс Би жокея Сильвестра де Соузы и Кросс Каунтер, руководил коим Джеймс Дойл.

Именно Ди Экс Би взялся с самого начала отрабатывать щедрые авансы, сделав резкий рывок в дебюте пути и, тем самым, обеспечив свое нахождение на острие забега. Мастер оф Реалити с Уэйном Лорданом в седле оказался ближе всех к лидеру и не давал тому заскучать, постоянно прессингуя. В этой же компании нашлось место и для Капри Донначи О’Брайана, который упорно цеплялся за впереди идущий дуэт. Несколько дальше скакал Страдивариус, делами которого на этот раз заведовал Фрэнки Деттори.

Принимая во внимание продолжительность дистанции, никто не спешил особо опережать события и вырываться вперед, растрачивая драгоценные силы. Лишь за два фурлонга до финиша Ди Экс Би был мягко оттеснен конкурентами и был вынужден бороться за место в первой тройке.

Поначалу главным претендентом на победу был Мастер оф Риалити, однако совсем скоро его обогнал Страдивариус, перед которым было достаточно свободного места на внешнем радиусе. Подопечный Деттори постепенно наращивал отрыв, делая понятным, на кого следует рассчитывать в данном состязании.

Завершающие метры дистанции ощутимых изменений не принесли и Страдивариус спокойно оформил победу, располагая преимуществом в корпус над ближайшим преследователем. Его время составило 4:30.88 минуты.

Ди Экс Би, несмотря на усталость, сумел остаться на втором месте, выиграв нос у Мастера оф Риалити. Последний, в свою очередь, на три четверти корпуса опередил Кросс Каунтера. На пятом месте, отстав на пять корпусов, оказался Флэг оф Онор жокея Райана Мура.