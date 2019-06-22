Уотч Ми Феерит на Coronation Stakes

Гонка Coronation Stakes, относящаяся к Группе 1, является обязательной составляющей ежегодного конного фестиваля на «Аскоте» и, помимо того, входит в «Британскую чемпионскую серию».

Данный старт, рассчитанный исключительно на трехлетних кобыл, предполагает дистанцию в одну милю при призовом фонде в полмиллиона фунтов. В этом году на старте нашлось место для девяти участниц, тогда как команда Мот Джасте сняла свою лошадь ввиду неподходящего грунта. Наибольшими шансами на победу, по мнению специалистов, обладали Эрмоса жокея Райана Мура, Джубилосо Джеймса МакДональда, а также Кэсл Лэди, ведомая Микаэлем Барцалоной.

Эхо от стартового сигнала еще звучало над трибунами ипподрома, а на скаковой дорожке уже развернулась нешуточная борьба за лидерство, победителем из которой вышла Эрмоса. Впрочем, промежуточное первое место было весьма условным понятием в данных условиях, ведь в непосредственной близости к лошади Мура находились Кэсл Лэди и Притти Поллианна. На последней восседал Сильвестр де Соуза.

Метр за метром преодолевался на высоких скоростях и, казалось, что финиш уже близко. Понимая, что до решающего момента остается всего ничего, остальные участники также подтянулись к ведущей троице, выйдя с той примерно на один уровень.

За два фурлонга до финиша Джубилосо кинулась в атаку, волей-неволей отвлекая на себя внимание Райана Мура и его подопечной. В результате данного маневра, на внутренней стороне дорожки образовалось много свободного пространства в которое, ни секунды не раздумывая, и устремилась Уотч Ми, управляемая Пьером-Шарлем Будо.

Последний фурлонг гостья из Франции проскакала, словно обладая крыльями, и пересекла финишную линию с преимуществом в корпус с четвертью над следующей по пятам Эрмосой. Победное время составило 1:39.61 минуты.

Эрмоса, оказавшаяся на второй строчке итогового протокола, опередила Джубилосо на корпус. Вслед за той на финише оказалась Твист’н’Шэйк, также уступившая корпус, а пятой по счету цели достигла Кэсл Лэди, отставшая на дополнительных три четверти корпуса.