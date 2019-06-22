Блу Поинт устоял на Diamond Jubilee Stakes

Короткий забег на шесть фурлонгов, относящийся к Группе 1 и входящий в «Британскую чемпионскую серию», стал одним из ключевых событий субботы на ипподроме «Аскот», где подходит к своему завершению «Королевская неделя».

На старте оказалось сразу семнадцать лошадей возрастом от четырех лет, боровшихся за призовой фонд, превышавший полмиллиона фунтов. По предварительным оценкам, главными претендентами на победу были Сити Лайт, Инвинсибл Арми, а также Блу Поинт и дуэт в составе Ле Бривидо и Зэ Тин Мэн.

В результате своеобразной «вспышки» на старте, на острие оказался Качи, ведомый жокеем Ричардом Кингскотом. Блу Поинт Джеймса Дойла оказался неподалеку, включившись в преследование. Это же занятие было по вкусу и Эмблэйзонду, на котором выступал Фрэнки Деттори. Впрочем, говорить о лидерстве на тот момент приходилось в весьма условных тонах, ведь на короткой спринтерской дистанции вроде отчетной разрывов между лошадьми почти нету и ситуация может перевернуться с ног на голову в считанные доли секунды.

Нечто подобное и случилось на завершающем фурлонге, когда на первые роли вышел Блу Поинт, находящийся под давлением Дрим оф Дримса, на котором находился Даниэль Тадхоуп. Еще недавно задававшего темп Качи оттеснили назад, не говоря уж о Эмблэйзонде, который едва не остановился и стал резко терять позиции.

Заключительные метры прошли в сумасшедшем темпе и заставили многих зрителей на трибунах, равно как и у телеэкранов, затаить дыхание. Несмотря на все старания подопечного Тадхоупа, именно Блу Поинт первым оказался на финише, уложившись в 1:11.42 минуты.

На втором месте, уступив голову, расположился Дрим оф Дримс. Третий финишер, Качи, солидно отстал от предшественника, находясь на два с половиной корпуса дальше. На четвертой позиции был Спик ин Колорс, находившийся еще в трех четвертях корпуса позади, а замыкал пятерку Ле Бривидо Райана Мура, также проигравший три четверти корпуса.

Остальные претенденты на победу оказались во втором десятке, а Эмблэйзонд и вовсе достиг цели последним.