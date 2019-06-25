Во время скачек на Королевском ипподроме Аскота произошла массовая драка.

Неизвестно, из-за чего сцепились мужчины. Источники The Sun уточнили, что на ипподроме было много выпивки, поэтому подравшиеся господа были в состоянии алкогольного опьянения. Во время схватки в кадре летали стулья, столы и напитки.

Сильнее всего досталось мужчине в костюме-тройке. Он пропустил несколько ударов и упал на газон. Когда охранники помогли ему подняться, какая-то женщина закричала: «У него бутылка!» К ним действительно бежал другой мужчина.

«На таких больших событиях при большом количестве спиртного всегда случаются кулачные бои. Но эти выглядели по-настоящему мерзко», – признал в интервью The Sun один из свидетелей.

В результате инцидента сотрудники правоохранительных органов задержали 59-летнего и 26-летнего мужчин, а также 26-летнюю девушку.

Скачки на Королевском ипподроме Аскота – главное светское событие Великобритании. Оно ежегодно проходит с непременным посещением забегов английской королевой. Елизавета II находилась на ипподроме и во время массовой драки. В нескольких метрах от места инцидента она приветствовала двух жокеев.

Скандал в Аскоте произошел в пятницу, 21 июня, но британские газеты сообщили о нем только сейчас.

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