Легкая Победа Вальдпфада в Гамбурге

Отчетный забег, несмотря на относительно скромный статус Группы 3 и призовой фонд всего в пятьдесят пять тысяч евро, пользовался немалым вниманием со стороны спортивной общественности.

Основным фаворитом на дистанции в тысячу двести метров из числа семи участников считался Вальдпфад, жокеем которого выступал Владимир Панов. Потягаться с ним за первое место вполне по силам было МакКвину с Михаэлем Каддеду и Супримо, коим руководил Андраш Штарке.

Забег, как это и следовало ожидать для короткой дистанции, начался весьма активно и уже через полторы сотни метров на острие оказался Айрон Дюк, верхом на котором скакал Филипп Минарик. Ближайшими преследователями оказались Эмбиенс (жокей Пер-Андерс Граберг) и Вальдпфад.

Середину пути лошади прошли без особых перестановок, но вскоре после этого Панов повел своего подопечного в атаку, заставив того проявлять свои лучшие качества. Казалось, пятилетний скакун лишь того и ждал, с радостью устремившись вперед и в сжатые сроки выйдя на промежуточное первое место.

Соперники несколько растерялись от подобного напора на относительно раннем этапе, а потому потеряли несколько драгоценных секунд, что, в некотором смысле, и предрешило судьбу забега. Эмбиенс пустился в погоню, однако его положение также было довольно шатким ввиду приближающегося из глубины Клиар фор Тэйк Оффа, жокеем которому приходился Одри де Врис.

Последний едва ли не вышел на вторую позицию, однако Эмбиенс сумел найти в себе скрытые доселе резервы и вновь выдвинулся вперед, в тщетной попытке нагнать Вальдпфада, находившегося уже в корпусе впереди.

Заключительные метры дистанции прошли в аналогичном ключе и не принесли выгоды никому, помимо Вальдпфада, который финишировал с уверенным отрывом в полтора корпуса. Победное время составило 1:11.42 минуты.

Вторым по счету цели достиг Эмбиенс, сумевший, в свою очередь, опередить ближайшего преследователя на три четверти корпуса. Лидировавший ранее Айрон Дюк стал лишь четвертым, проиграв Клиар фор Тэйк Оффу дополнительных два корпуса. Замыкал пятерку в этот вечер Супримо, усутпивший еще нос.