Хэнлис Джой легко выиграл Belmont Derby

Традиционный забег Группы 1 обосновано пользовался вниманием и популярностью как со стороны потенциальных участников, так и со стороны зрителей. В итоге, место на старте дистанции в милю с четвертью нашлось четырнадцати лошадям возрастом в три года, которые и боролись за призовой фонд в один миллион долларов.

Как и следовало ожидать, старт вышел крайне активным, ведь при столь высоком количестве участников крайне важным было попадание в лидирующую группу. Возможность пробиться вперед на более поздних этапах представлялась маловероятной.

Активнее остальных начал Хэнлис Джой, руководимый жокеем Хосе Лескано. Начав на средних воротах, он быстро продвинулся вперед, закрепившись на первом промежуточном месте. В непосредственной близости к нему расположился Сошиал Паранойя с Мануэлем Франко в седле. Также достаточно близко находился Мун Колони Жульена Лепаро.

Ко входу в первый поворот Мун Колони находился уже во главе гонки, а на втором месте оказался прилично ускорившийся Бленхейм Пэлес жокея Майкла Хасси.

К середине пути лидирующая парочка опережала ближайшего преследователя, коим оставался Хэнлис Джой, на добрых три с половиной корпуса. Впрочем, к середине второго поворота от данного преимущества не осталось и следа, поскольку позади идущие максимально приблизились к ведущим лошадям.

С началом финишной прямой свой рывок вперед совершил Сошиал Паранойя, сумевший быстро обогнать соперников и выйти на первое место. В определенный момент его преимущество составляло полтора корпуса.

Моментально реагируя на сложившуюся ситуацию, Лескано повел своего подопечного в атаку и преуспел, сумев довольно быстро догнать Сошиал Паранойю и опередить того, постепенно увеличивая преимущество. К моменту достижения финиша он опережал своего визави уже на три четверти корпуса, что и стало залогом победы. Итоговое время первой лошади составило 1:58.29 минуты.

Сошиал Паранойя, несмотря на все свои старания, прибыл к цели лишь вторым, едва не проиграв данную позицию Рокимперору, также продемонстрировавшему приличное ускорение на завершающем отрезке дистанции. Разрыв между ними составил половину корпуса.