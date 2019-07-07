Конкрит Роуз с поражающим преимуществом победила на Belmont Oaks

Еще один из забегов субботнего вечера на ипподроме «Бельмонт Парк», Belmont Oaks, также не нуждается в рекламе, ведь его престижность известна всем, кто хоть сколь-нибудь интересуется миром конных скачек.

В этот раз забег Группы 1 собрал на старте девять кобыл возрастом в три года, на которых, собственно, данный старт и рассчитан. На кону стояли семьсот пятьдесят тысяч долларов, а впереди пролегала дистанция в милю с четвертью.

Джоди, прибывшая из Японии и выступавшая под руководством Мияби Муто, была активнее остальных на стартовом отрезке дистанции и закономерно вышла в лидеры. Второй, уступая порядка полутора корпуса, шла Конкрит Роуз жокея Жульена Лепаро, а третьей на данном этапе скакала Ньюспэйперофрекорд, ведомая Ирадом Ортизом-младшим. Впрочем, последнюю вскоре обошла Камбиер Парк Хосе Ортиза.

Джоди, ни на секунду не сбавляя темпа, продолжала уверенно лидировать с отрывом в полтора корпуса и на отметке в три четверти дистанции по-прежнему не подпускала к себе никого из преследовательниц. Что же до Конкрит Роуз, то она шла в схожем ключе, преследуя заокеанскую гостью, однако перед входом во второй поворот к ней постепенно подбирались сразу несколько соперниц, что грозило серьезными неприятностями в заключительной фазе.

После прохождения кривой, Конкрит Роуз и Джоди поравнялись, а уже несколькими секундами позже подопечная Лепаро вышла вперед, постепенно усиливая собственную позицию.

Камбиер Парк и Джаст Уандерфул (жокей Уэйн Лордан) пустились вдогонку, однако максимумом, на который их хватило, был обгон Джоди. Конкрит Роуз легко оформила победу, зафиксировав отрыв от ближайшей соперницы в два и три четверти корпуса. Ее итоговое время составило 1:59.97 минуты.

В борьбе за второе место Камбиер Парк уступила Джаст Уандерфул, в последний момент едва ли не полностью остановившись и, в результате, отстав на нос. Джоди, находясь в двух корпусах далее, была лишь четвертой, тогда как пятую строчку забронировала за собой Дина Пассер, в седле которой расположился Джоель Розарио.