Лаккарио красиво победил в Гамбурге

Один из наиболее интересных забегов в сезоне из числа проводимых в Германии, Немецкое дерби, относящееся к Группе 1, собрало на старте пятнадцать лошадей возрастом в три года, борющихся за призовой фонд в размере шестисот пятидесяти тысяч евро.

Старт пути в две тысячи четыреста метров стал бенефисом Чингиз Фёрста, в седле которого находился Одри де Врис. Он сумел пробиться вперед и возглавить гонку уже к моменту входа в дебютный поворот. Безусловно, и в этот раз не обошлось без преследователей, главными из которых оказались Джанго Фримэн жокея Лукаса Делозье и Лаккарио, коим руководил Эдуардо Педроса.

Данная троица ушла вперед и сумела увеличить отрыв до нескольких корпусов. Остальные лошади сбились в общую группу и держали средний ритм, не давая, впрочем, лидерам уйти слишком далеко.

Статус-кво продержался на протяжении последующих полутора километров. Кульминация наступила на финишной прямой, когда вперед устремился Аккон, ведомый Яном Паликом. Его атака из глубины принесла определенные плоды, позволив на короткий миг вырваться на передовую.

Несмотря на это, очень скоро он был оттеснен дуэтом Джанго Фримэна и Лаккарио, которые, соревнуясь между собой, обошли коня Палика и устремились к финишу в одиночестве. Тем не менее, Лаккарио не зря считаясь фаворитом гонки, сумел легко уйти в отрыв от соперника и победить, обладая преимуществом в корпус с четвертью. Его итоговое время составило 2:29.95 минуты, что принесло победителю награду в размере трехсот девяноста тысяч евро.

Вторым на финише оказался Джанго Фримэн, также опередивший своего последователя на корпус с четвертью. На третьем месте расположился вышеупомянутый Аккон. Последний, к слову, едва не уступил место в тройке, до последнего сдерживая натиск Квест зэ Муна. Разница между этими двумя лошадьми составила всего шею. Замыкать пятерку сильнейших выпало прибывшему из Франции Саррей Сандеру, отставшему на дополнительных полтора корпуса. Он же стал последним из участников, поучаствовавших в разделе призового фонда.