Джапан – Первый на Гран-При Парижа

Скачка, относящаяся к Группе 1, располагала высоким статусом и довольно щедрым, по европейским меркам, призовым фондом, достигавшим шестьсот тысяч евро, почти триста сорок три их которых отходили победителю.

В целом, участие в данном старте приняло восемь лошадей и скакунов, возраст которых составлял три года. Протяженность пути составила две тысячи четыреста метров.

Наиболее активной на старте оказалась Уэстерн Австралия, в седле которой находился Уэйн Лордан. Его подопечная с самого начала прорвалась вперед и захватила лидерство, оторвавшись от ближайших конкурентов на добрых полтора корпуса.

Джалмуд жокея Джеймса Дойла сумел выйти на вторую позицию, тогда как следовавший за ним Джапан был лишь третьим, отставая еще на два с лишним корпуса. Остальные же лошади находились в непосредственной близости от Джапана, сохраняя все шансы на улучшение собственной позиции в будущем.

Несмотря на сравнительную длинную дистанцию, участники взяли довольно высокий темп и даже не думали беречь силы. Несмотря на это, к середине пути не произошло равным счетом никаких изменений, а потому собравшиеся зрители были вынуждены нервно ожидать развязки в завершающей стадии.

Именно с выходом на финишную прямую Райян Мур, управлявший Джапаном, и вышеупомянутый Дойл бросили своих подопечных в прорыв, пытаясь единолично занять первое место.

Следует заметить, что Уэстерн Австралия не собирала сдаваться без боя и довольно долго шла на равных с данной парочкой, до последнего претендуя на сохранение добытой ранее позиции.

Постепенно, Джапан стал выдвигаться все больше вперед и, в итоге, сумел выйти на первое место, на котором и завершил забег, уложившись в 2:27.7 минуты. Его преимущество над ближайшим преследователем составило половину корпуса.

За второе место, к слову, также развернулась нешуточная борьба, ведь шедший в тени Слалом, делами которого заведовал Максим Гуйон, сумел совершить нешуточное ускорение и, в итоге, вырваться на вторую позицию, опередив уставшего Джалмуда на три четверти корпуса. Четвертое место осталось за Роман Кэндлом, а на пятом закрепился Софт Лайт.