Уверенный Финиш Максимум Секьюрити на Haskell Invitational

Отчетное мероприятие Группы 1 было рассчитано на трехлетних лошадей, которым следовало преодолеть дистанцию в милю и одну восьмую, чтобы поучаствовать в разделе призового фонда, общий размер которого достигал миллиона долларов.

Согласно правилам, на старт допускались лишь шесть лошадей, а потому Джоейвия, волею жребия, осталась за бортом соревнований.

Старт пути вышел крайне активным и с наилучшей стороны себя проявили Максимум Секьюрити жокея Луиса Саеса, Бетлегем Роуд, на котором восседал Луис Родригес Кастро, а также, уступая им полкорпуса, Кинг фор э Дэй с Джоном Веласкесом в седле.

Уже во время первого поворота в лидирующем трио произошли определенные перестановки. Так, Бетлегем Роуд выдвинулся вперед, сумев оттеснить по центру Максимум Секьюрити. Последний спустился на третью позицию, не заметив ускорения Кинг фор э Дэя, обосновавшегося возле самых перил.

К середине дистанции пять из шести лошадей сошлись в плотной группе и разрыв между ними не превышал половины корпуса. Троица лидеров и вовсе шла нос к носу, взвинчивая интригу до предела. Уже перед самым выходом на финишную прямую Максимум Секьюрити и Мучо Густо совершили хорошее ускорение, с двух сторон обойдя Кинг фор э Дэя.

При этом, конь Саеса тактически верно расположился на внутреннем радиусе, что давало ощутимое преимущество при рыхлом грунтовом покрытии скаковой дорожки на ипподроме.

Данное расположение принесло свои плоды буквально через считанные секунды, когда данный дуэт ушел в отрыв от преследователей и повел очную борьбу за первое место. Несмотря на все старания Мучо Густо, его конкурент не только сумел удержаться на добытой первой позиции, но и увеличивал отрыв по мере приближения к финишу.

Как результат, Максимум Секьюрити первым достиг финиша, опередив Мучо Густо на корпус с четвертью. Итоговое время гонки составило 1:47.56 минуты. Спан ту Ран, управляемый Пако Лопесом, достиг финишной черты третьим, проиграв предшественнику целых восемь корпусов.