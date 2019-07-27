Уверенная Победа Инэйбла в «Королевском» Забеге

В отчетном мероприятии, входящем в Группу 1, приняло участие одиннадцать скакунов возрастом от трех лет. Им предстояло преодолеть путь в милю и четыре фурлонга в борьбе за призовой фонд, превышавший один миллион фунтов.

Перед стартом специалисты выделяли трех фаворитов, на которых и возлагались основные надежды в борьбе за первое место. В число «записных дуэлянтов» входили Энтони ван Дайк под руководством жокея Райана Мура, Кристал Оушн Джеймса Дойла, а также Инэйбл, в седле которого располагался Фрэнки Деттори. Помимо того, при некотором везении за первую позицию мог побороться и Уальдгайст, шефство над которым взял на себя Пьер-Шарль Будо.

Как бы там ни было, старт пути ознаменовался фантастическим ускорением Норвея, руководимого Уэйном Лорданом. Он быстро захватил лидерство, поведя остальных участников за собой. Его главными преследователями на данном этапе оказались Мэджик Уонд и, несколько дальше, Кристал Оушн. Остальные лошади сбились в плотную группу и скакали немного дальше, ведомые, в свою очередь, Энтони ван Дайком.

Лошади проследовали при подобном взаиморасположении последующие три четверти мили и лишь с выходом из заключительного поворота на ипподроме события стали получать определенное развитие.

В первую очередь, Кристал Оушн сумел постепенно обойти соперников и выйти на чистое первое место. Также из глубины стал набирать скорость Инэйбл, обгоняющий одного конкурента за другим.

Когда до цели оставалось два фурлонга, Инэйбл поравнялся с Кристал Оушеном,а после и вышел вперед, выдвинувшись примерно на морду. Последний не собирался так просто уступать и из последних сил боролся за победу, однако преуспеть в данном начинании ему было не суждено. Инэйбл уверенно оформил победу, обладая преимуществом в шею и зафиксировав победное время на отметке в 2:32.42 минуты.

Третьим, вслед за Кристал Оушеном, финиша достиг Уайльдгайст, отставший еще на корпус и три четверти. За ним, в семи корпусах позади, оказался Салуан, а замыкал пятерку сильнейших Хантинг Хорн.