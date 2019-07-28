Дансетерия Недостижима в Мюнхене

Großer Dallmayr Preis, являющийся забегом Группы 1, проходил в воскресенье на ипподроме «Мюнхен-Рим» в столице Баварии. Общий призовой фонд забега протяженностью в две тысячи метров составлял сто пятьдесят пять тысяч евро. Побороться за эти деньги решило восемь участников, тогда как команда еще одного, Уолсингема, от участия отказалась.

Примечательно, что до начала отчетного забега реальных претендентов на победу было аж четыре. В их число входили Шторми Антарктик жокея Александра Питча, Маттерхорн Джо Фаннинга, Квест Зэ Мун, управляемый Оизином Мерфи, а также Дансетерия Джейми Спенсера.

Старт отметился ранним лидерством Маттерхорна, который безо всяких проблем оказался на острие забега. Дансетерия была в полукорпусе позади, а еще на корпус-два отставали Шторми Антарктик и Квест Зэ Мун.

В подобной конфигурации участники проскакали следующий километр и даже изрядно измоченный внезапным дождем газон не заставил никого из них сбавить скорость.

Как это зачастую и бывает в подобных соревнованиях, решающие события пришлись на финишную прямую. Именно здесь лидирующая четверка взвинтила скорость до предела. Лучше остальных это получилось у Дансетерии, которая легко обогнала Маттерхорна и возглавила забег. Последний, к слову, стал резко терять позиции, скатившись в хвост общей группы.

Пользуясь этим, на авансцену, помимо уже присутствовавшей там Дансетерии, вышли Уай Ки Стар Джеральда Мооса и вышеупомянутый Квест Зэ Мун. Это, впрочем, нисколько не повлияло на уверенное лидерство подопечной Спенсера, которая легко достигла цели, оформив победный результат при времени в 2:14.96.

На втором месте, уступив победительнице корпус с четвертью, оказался Уай Ки Стар. Квест Зэ Мун отстал еще на два корпуса и завершил забег третьим. Разрыв между ним и следующим позади Алунаком, руководил которым Клеман Лекювр, составил четыре корпуса. Замыкал пятерку сильнейших в данном случае Суорд Пейнтюр, в седле которого находился Филип Минарик. Примечательно, что Шторми Антарктик и Маттерхорн, претендовавшие на первое место, пришли лишь шестым и седьмым соответственно.