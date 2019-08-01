Еще Одна Победа для Деирдре

Одна из наиболее примечательных гонок, ежегодно проходящих на английском ипподроме «Гудвуд», Qatar Nassau Stakes порадовала собравшихся любителей скачек девятью участниками, которым предстояло преодолеть дистанцию в милю и два фурлонга. Призовой фонд отчетного мероприятия, относящегося к Группе 1, составил свыше шестисот тысяч фунтов, триста сорок из которых полагались победителю.

Дебютный отрезок гонки остался за Эрмосой, являвшейся едва ли не главной претенденткой на победу. Райан Мур, находившийся в седле данной лошади, начал крайне резко, желая создать себе комфортный задел еще до середины пути. Еще один записной фаворит, Мехдайи, выступавший под чутким руководство Фрэнки Деттори начал весьма вяло, однако сумел в сжатые сроки наверстать упущенное и оказаться на временной второй позиции. Также неподалеку расположились Сан Мэйден Джеймса Дойла и Нялети Джо Фаннинга.

Подобная конфигурация продержалась довольно долго и единственное перестановкой было то, что Мехдайи вышел в лидеры, тогда как Эрмоса отошла на второе место. Лишь при прохождении второго поворота жокеи позволили своим лошадям пойти в свободное ускорение, что, как оказалась, было несколько преждевременным.

Собственно, Мехдайи, преследуемый Равдаа, уверенно шел на первой позиции и не обращал внимание на перемещения конкурентов. Наиболее активным и успешным из последних оказался Деирдре, в седле которого скакал Ойзин Мерфи. Данному дуэту удалось выбиться на второе место и навязать Мехдайи борьбу за первую позицию.

Решающим стал последний фурлонг. Именно здесь стало очевидно, что ранее начало ускорения, о котором вспоминалось выше, было преждевременным и отобрало у Мехдайи много сил. Более свежий Деирдре сумел постепенно обогнать коня Деттори и завершал забег практически в одиночку, обладая комфортным преимуществом в корпус с четвертью. Победное время составило 2:02.93 минуты.

Максимум, на который был способен Мехдайи, – это второе место, на которое, впрочем, никто реально не претендовал, ведь Равдаа, пришедший к цели третьим по счету, отстал еще на корпус с четвертью. Сан Мэйден была четвертой, и замыкал пятерку Джаст Уандерфул.