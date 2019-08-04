МакКинзи подтвердил статус фаворита на Whitney Stakes

Изначально планировалось, что в отчетном забеге Группы 1 примут участие восемь лошадей возрастом от трех лет, однако Сандер Сноу был снят с заявки, а потому претендентов на призовой фонд общей суммой в один миллион долларов осталось семеро. Впереди лежала дистанция в милю и одну восьмую.

Старт данной гонки был отмечен короткой прямой в дебютной стадии, которой, впрочем, вполне хватило Мононгахиле жокея Хосе Лескано для того, чтобы оказаться на острие гонки. Один из фаворитов забега, четырехлетний МакКинзи, руководимый знаменитым Майком Смитом, увязался следом и вошел в первый поворот на второй позиции, уступая лидеру примерно корпус. Еще в полукорпусе позади оказался Императив жокея Хосе Бранчо.

В отличие от большинства забегов, здесь участники не стали оттягивать развитие событий, а потому первые перестановки произошли уже при окончании поворота, задолго до точки середины дистанции.

Так, шестилетний Презервэйшионист Хуниора Альварадо обогнал по одному всех соперников и вышел в лидеры гонки, сместив с временной первой позиции МакКинзи, который к тому моменту уже выдвинулся вперед. Данной парочка сумела несколько оторваться от основной группы. МакКинзи опережал следовавшую за ним лошадь, уступая, в свою очередь, один корпус лидеру.

И без того далеко не скучная гонка при прохождении второго поворота приняла еще большую интенсивность и на финишную прямую практически в одну линию вышло сразу пять лошадей, среди которых легким преимуществом обладал МакКинзи.

Последний сумел увеличить разрыв и стремительно двигался в сторону финиша, тогда как за вторую позицию развернулась нешуточная борьба. Йошида жокея Джоеля Розарио и Вино Россо с Джоном Веласкесом в седле вырвались на свободное пространство с противоположных сторон и устремились вдогонку.

Как показала практика, лучше к подобному положению дел был подготовлен Йошида, который сумел «застолбить» второе место за собой и продолжить погоню за находящимся в трех корпусах впереди МакКинзи.

Определенных успехов ему достичь удалось, но до финиша оставалось слишком мало времени, а потому конь Смита спокойно достиг цели первым, зафиксировав победное время на отметке в 1:47.10 минуты. Йошида был вторым, проиграв корпус с четвертью. Замыкал тройку Вино Россо, отставший еще на четыре и три четверти корпуса.

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