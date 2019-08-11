Прекрасный Финиш Брикс энд Мортара в Чикаго

Субботний забег, прошедший на ипподроме «Арлингтон Парк» в пригороде Чикаго, был рассчитан на лошадей возрастом от трех лет и привлекал участников призовым фондом в размере одного миллиона долларов. Для участия в «разделе пирога» девяти соревнующимся следовало преодолеть дистанцию в милю и одну четвертую.

Особенностью этой гонки стало то, что соревнующиеся практически сразу входили в поворот после старта, а потому обогнать соперников по прямой на начальной стадии не представлялось возможным. Несмотря на это, Бандуа, руководимый Адамом Бещиццой сумел, описав широкую дугу, выйти во главу гонки, тогда как в непосредственной близости от него оказались аргентинский Гатчо Эн Дай жокея Софи Дойл и Мэджик Уонд, в седле которого нашлось место Уэйну Лордану. Что до остальных участников, то они располагались тут же, уступая лидирующему трио от одного до трех корпусов.

Чуть позже на вторую позицию сумел выйти Хантинг Хорн ведомый Райаном Муром, тогда как Гатчо Эн Дай спустился на четвертое место.

Сложившаяся конфигурация участников держалась и на отметке в половину пути, и по прошествии трех четвертей дистанции. Первые изменения наметились лишь за три фурлонга до финиша, уже на входе в заключительный поворот.

Сразу четыре лошади устремились вперед, оспаривая право на первое место и на финишную прямую лидеров выходил все тот же Бандуа, преследуемый Мэджик Уондом и серьезно прогрессирующим Брикс энд Мортаром, на котором выступал Ирад Ортиз-младший.

Именно последнему посчастливилось обогнать конкурентов по внешнему радиусу и первому пересечь финишную линию, обладая преимуществом в три четверти корпуса. Победное время составило 1:59.44 минуты.

На втором месте расположился Мэджик Уонд, также на последних метрах обогнавший Бандуа, ставшего в итоге третьим. Разница между данными двумя лошадьми составила ровно один корпус.

Чилийский скакун Роберт Брюс показал отличную скорость на финише, однако старт для данного спурта был взят слишком поздно, а потому он сумел стать лишь четвертым, отстав от предшественника на корпус. Замыкал пятерку в этом случае Пивойн, прибывший из Ирландии.