Романайзд победил в Довиле

Престижный курортный городок, знаменитый, помимо прочего, своими конными традициями, принимал забег Группы 1, участие в котором приняло восемь лошадей. Призовой фонд на дистанции в тысячу шестьсот метров составлял порядка миллиона евро.

Перед стартом забега в числе главных фаворитов значились Уотч Ми с жокеем Пьером-Шарлем Будо, Романайзд В Джея Ли и Стади оф Мэн, в седле которого располагался Стефан Паскье.

Впрочем, наиболее активным на старте оказался Саксес Дэйс, вышедший в лидеры через считанные секунды после стартового сигнала. Одновременно, параллельным курсом начал свое движение Вокал Мьюзик жокея Тони Пикконе, которому посчастливилось в скором времени обойти лидера и единолично повести гонку за собой.

Ближе остальных к вышеупомянутому дуэту находился Шаман, действиями которого заведовал именитый Максим Гуйон. Остальные пятеро участников отстали примерно на два корпуса и включились в преследование.

По мере приближения финишной прямой становилось очевидным, что лидеры не смогут удержать свои позиции, а потому ускорение и последовавший за ним прорыв Шамана никого не удивил. Примечательным в данном контексте был прогресс Романайзда, сумевшего немало наверстать за считанные секунды и вышедшего на второе место за два фурлонга до финиша.

Шаман и далее удерживал за собой первое место, однако давление со стороны соперника все возрастало и привело к тому, что за сотню метров до конца вперед выдвинулся уже Романайзд. Последнему удалось развить свое преимущество и пересечь финишную черту с преимуществом в корпус с четвертью. Итоговое время первой лошади составило 1:35.16 минуты.

Вторым по счету цели достиг Шаман, тогда как третьим, уступив ему лишь нос, стал Лайн оф Дьюти Джеймса Дойла. Последний едва не стал вторым и лишь такт шага сыграл на пользу Шамана.

На четвертой строчке заключительного протокола расположился Уотч Ми, отставший от предшественника на корпус с четвертью, а замыкал пятерку Гранье Кристиана Демуро, проигравший еще три четверти корпуса.