Френч Кинг Покоряет Берлин

На престижное сто двадцать девятое Longines Гран-при Берлина, относящееся к Группе 1, было заявлено всего шесть лошадей, но это отнюдь не означало отсутствие интриги. Напротив, четверо из участвующих обладали вполне реальными шансами на победу, тогда как двое остальных всегда могли воспользоваться обилием свободного места и сотворить сенсацию. Благо на дистанции в две тысячи четыреста метров все возможно.

Несмотря на вышеуказанное, больше всего взглядов было приковано к Коммюнике, в седле которого находился Джо Фаннинг. Большие надежды возлагались и на Олд Першиана, с Уильямом Бьюиком верхом. Замыкал тройку «записных фаворитов» Френч Кинг, ответственность за которого нес Оливье Песлье.

Несмотря на это, стартовый отрезок пути остался за Алунаком, которого жокей Марко Касаменто сразу пустил на максимальной скорости. Коммюнике, как и следовало ожидать от фаворита, пустился в погоню и спустя три фурлонга после старта сумел обогнать прямого конкурента, выйдя на первое место.

На остальных участников данный маневр повлиял мало, ведь они сохраняли разрыв в два корпуса по отношению к лидеру, а потому интрига затягивалась, перенося развязку на конец забега.

Лошади уже были на финишной прямой, однако особых изменений не происходило. Закрадывалось подозрение, что Коммюнике сумеет удержать за собой первую позицию и победить в гонке.

Во многом несогласным с данным утверждением оказался Френч Кинг, сумевший за два фурлонга до финиша вырваться на первое место благодаря образцовому обгону по внутреннему радиусу.

Не имея перед собой препятствий, он увеличил преимущество над Коммюнике и сумел первым достичь финиша, зафиксировав секундомер на отметке в 2:35.16 минуты. Разрыв между двумя первыми лошадьми составил корпус.

Конь Фаннинга, впрочем, едва не лишился второй позиции, до последнего ведя ожесточенную борьбу с Олд Першианом. Впрочем, Коммюнике удалось удержать собственное преимущество и опередить преследователя на нос.

Четвертую позицию, уступив предшественнику корпус и три четверти, занял Ройял Юмзэйн, а замыкал пятерку Алунак. Андоро ожидаемо оказался на последнем месте.