Суверенная Победа Хайер Пауэра на «Дель Маре»

Забег на милю и одну четвертую относится к Группе 1 и является крайне привлекательным для потенциальных участников ввиду призового фонда размером в один миллион долларов. Попробовать свои силы на данном старте, рассчитанном на лошадей возрастом от трех лет, решило десять участников.

Дебютный отрезок лучше остальных прошел Квип, руководимый Флораном Жеро. Он сумел выдвинуться вперед по центральной части дорожки и возглавить гонку. Лишь один корпус уступали ему Уор Стори жокея Тьяго Перейры и Хайер Пауэр, ведомый Флавьеном Пратом, расположившиеся по обе стороны от лидера. Следует учитывать, что упомянутые позиции были относительно условными, так как практически все лошади скакали плотной группой и в любой момент можно было ожидать смены позиции любого из участников.

Единственным интересным для зрителя событием к середине пути стало соперничество Хайер Пауэра и Монголиан Грума за промежуточное второе место – лошади попеременно выдвигались вперед и не желали сдавать позиций незадолго до наступления решающей фазы гонки.

Многие ожидали, что полноценная борьба за победу развернется, как это чаще всего бывает, на финишной прямой. Однако Флавьен Прат был несколько иного мнения на этот счет, а потому бросил своего подопечного в атаку уже в начале второго поворота, что застало Квипа и Жеро врасплох.

Не встретив серьезного сопротивления, Хайер Пауэр довольно быстро вышел на передовую и попытался оторваться от устремившихся за ним Монголиан Грума и Драфт Пика. На последнем скакал Джозеф Таламо.

Преследователи держались довольно долго, однако уже на финишной прямой Хайер Пауэру удалось уйти в отрыв, на глазах увеличивая расстояние между собой и другими лошадьми. К моменту достижения финиша, его преимущество над ближайшим из конкурентов составило пять с четвертью корпусов. Победное время равнялось 2:02.43 минутам.

В борьбе за второе место лучшим оказался Драфт Пик, на шею опередивший Монголиан Грума. Далее, уступив четыре дополнительных корпуса, следовал Тенфолд, а замыкал пятерку сильнейших Кампэйн, находившийся еще в корпусе и трех четвертях позади.