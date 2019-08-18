Трудовая Победа Блэст Уанписа в Японии

Забег Группы 2 на две тысячи метров традиционно для японских скачек включал большое количество участников, общее число которых в этот раз достигло четырнадцати. Общий призовой фонд составил порядка миллиона с четвертью долларов США.

Перед началом забега главным претендентом на победу считался Фиеремент. Следом за ним, в порядке убывания вероятности, следовали Вагнериан, Блэст Уанпис, а также Сангрэйзер. Ожидалось, что остальные участники особого влияния на происходящее не произведут.

Наиболее расторопным на стартовом отрезке стал А Шин Твинкл жокея Масаки Кацууры, резко вырвавшийся вперед и захвативший лидерство. Рядом с ним оказалась опытная Крокосмия, руководимая Кеитой Тосаки. Группу преследователей возглавили Сангрэйзер и Вагнериан.

Такое положение вещей продержалось до середины пути, когда двое последних устремились вперед в попытке захватить лидерство. Единственное, что им удалось, это выйти на вторую строчку, поравнявшись с Крокосмией.

Фиеремент и Блэст Уанпис к тому моменту давали о себе знать самую малость, едва продвигаясь вперед с занимаемого ранее совместного девятого места.

Развязка была крайне стремительной. Рывок Фиеремента, на котором скакал Кристоф Лемар, был заблокирован Сангрэйзером, тогда как Блэст Уанпис, выступавший с Югой Кавадой в седле, сумел прорваться вперед по внутреннему радиусу и ускориться, устремляясь к финишу.

Ясунари Ивата, располагавшийся в седле Сангрэйзера, так просто сдаваться не собирался, а потому навязал борьбу новоиспеченному лидеру и прошел с тем на равных практически до самой финишной ленточки. Лишь на последних метрах дистанции Блэст Уанпауэру удалось немного выдвинуться вперед и гарантировать себе победу при преимуществе в шею. Итоговое время первой лошади составило 2:00.01 минуты.

Сангрэйзер был вынужден довольствоваться ролью второго финишера, опередив на корпус Фиеремента, пришедшего третьим к большому разочарованию французского жокея. Четвертым по счету цели достиг Вагнериан, проигравший предшественнику лишь шею. Замыкать пятерку на этом празднике жизни выпало Персиан Найту, который оправдал свой ранг пятой по силе лошади, приписываемый ему перед стартом забега.