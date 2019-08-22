Дежурная Победа Инэйбл в Йорке

Забег Группы 1 на милю и четыре фурлонга привлекал весьма симпатичным призовым фондом, превышавшим триста тысяч фунтов. На старте, впрочем, оказалось лишь четверо лошадей, возрастом от трех лет.

Инэйбл, возглавляемая Фрэнки Деттори, взяла инициативу в свои руки с самых первых метров дистанции и в кратчайшие сроки вышла на первое место, увлекая остальных за собой. На второй позиции в дебютной стадии расположилась Лах Ти Дар Уильяма Бьюика. Чуть дальше скакала Мэджикал Райяна Мура, а замыкала процессию Саус Си Перл, руководство которой поручили Сими Хеффернану.

Как оказалось, подобное положение вещей устраивало всех, а потому лошади прошли последующие две трети дистанции без перестановок по отношению друг к другу и достигли финишной прямой в том же порядке, что и входили на первый поворот.

Главные события, повлиявшие на распределение мест, произошли за два фурлонга до финиша. Сперва Инэйбл устремилась в отрыв, на глазах увеличивая собственное преимущество над Лах Ти Дар. Секундами позже свою атаку начала Мэджикал, сумевшая выбиться на второе место и пустившаяся в погоню.

К сожалению для последней, Инэйбл была уже недостижимой, а потому спокойно довела дело до победного конца, оформив победу при времени в 2:29.90 минуты. Мэджикал, также продемонстрировавшая приличный финишный спурт, достигла цели лишь второй, проиграв предшественнице два и три четверти корпуса.

Чтоб лучше понять силу ускорения двух первых лошадей, достаточно бросить взгляд на Лах Ти Дар, завершившую гонку третьей. Расстояние между второй и третьей лошадьми составило десять корпусов, что, вдобавок к обгону, было достигнуто лишь за два фурлонга пути, перед самым финишем.

Саус Си Перл, выступавшая в отчетной гонке в роли своеобразного «андердога», едва не пробилась на третье место, уступив лошади Бьюика лишь полтора корпуса. Безусловно, «лишь» в сравнении с разницей между второй и третьей участницами. Таким образом, Инэйбл полностью оправдала свой статус безоговорочной фаворитки и добыла дежурную победу Группы 1.