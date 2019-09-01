Гаийят Заявляет о Себе в Баден-Бадене

Отчетный забег, традиционно относящийся к Группе 1, предполагает дистанцию в две тысячи четыреста метров. На этот раз в заявке оказалось десять лошадей возрастом от трех лет. Что касается призовых, то общий призовой фонд достигал четверти миллиона евро.

Гаийят, относящийся к знаменитой конюшне «Годольфин», являлся главным фаворитом на победу, вместе с управлявшим им жокеем Уильямом Бьюиком. Главным конкурентом, по оценкам специалистов, был Лаккарио, чьими делами заведовал Эдуардо Педроса.

Сразу после стартового сигнала Гаийят взял инициативу в свои руки и моментально выдвинулся на временную первую позицию, чему, во многом, способствовало приличное ускорение. Скучать в одиночестве ему не пришлось, ведь практически моментально в роли главного догоняющего оказался Коломано, на котором выступал Максим Пешо. Также в непосредственной близости находились Амиро жокея Александра Питча и вышеупомянутый Лаккарио.

Последующее развитие гонки проходило в спокойном ключе и значительных перестановок на беговой дорожке, по крайней мере на острие, не происходило, а потому волнение на трибунах лишь возрастало.

Незадолго до начала финишной прямой многие полагали, что Гаийят выдохнется и уступит наседавшим сзади конкурентам. На деле же произошло прямо противоположное. Казалось, перед этим конь Бьюика лишь разминался, потому как по мере приближения финиша он солидно прибавил в скорости и в считанные секунды увеличил свой отрыв от преследователей до неимоверного.

Оставшись вне конкуренции, он спокойно довел дело до победного конца и даже некоторое снижение скорости незадолго до финиша не повлияло на торжественность победы. Уложившись в 2:30.08 минуты, Гаийят опередил ближайшего соперника на четырнадцать (!) корпусов.

В данных условиях совершенно неудивительно, что основная борьба свелась к вопросу о том, кто займет второе место. Лучше всех в напряженной борьбе оказался Донья, в паре с которым выступал Лукас Делозье.

Третьим, отстав еще на четыре с четвертью корпуса финиша достиг Лаккарио. Далее, в четырех с половиной корпусах, следовал Коломано, а замыкал пятерку сильнейших Акон жокея Йиржи Палика.