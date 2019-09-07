Отменный Рывок Приносит Хэлло Юмзэйну Победу в Англии

Забег Группы 1 оказался одним из центров внимания среди любителей скачек островного государства, сумев «потеснить» даже происходящее на «Аскоте». Одиннадцати участникам предстояло пройти кратчайшую дистанцию в шесть фурлонгов, в борьбе за призовой фонд размером в примерно триста тысяч фунтов.

Перед стартом считалось, что основными претендентами на победу будут вышеупомянутый Хелло Юмзэйн и Хааден Джима Кроули, а потому совсем не удивительно, что последний стал проявлять активность с первых метров пути.

Не встретив особого сопротивления со стороны конкурентов, Хааден довольно скоро вышел вперед и на всех парах устремился к финишу, до которого, впрочем, оставалось чуть более пяти фурлонгов.

Правда, заскучать ему не дали и еще фурлонг спустя у него «на хвосте» находилось уже пятеро лошадей, что делало наблюдение за гонкой до невозможного волнительным. За два фурлонга до финиша лошадь Зэ Тин Мэн, уже успевшая сделать себе имя, устремилась пошла на обгон, ведомая жокеем Ойзином Мерфи.

Когда до заветной мечты оставалось не более фурлонга, французский скакун Хелло Юмзэйн сумел протиснуться вперед у перил и включился в борьбу за первое место. Результатом крайне напряженного противостояния стал выход иностранного участника вперед и его последующая победа с преимуществом над ближайшим из конкурентов в половину корпуса. Итоговое время первой лошади составило 1:12.79 минуты.

Зэ Тин Мэн, в свою очередь, перед самым финишем сдал в скорости и завершал гонку лишь вторым. Двумя корпусами далее находился Уальдпфад, выступавший с жокеем Андреа Атцени в седле. Следует заметить, что с третьего места их едва не потеснил Брандо, которым управлял Том Ивс. Разница между этими двумя лошадьми на финише не превышала одну голову. Замыкал пятерку сильнейших Инвинсибл Арми Пи Джей МакДональда, оказавшийся еще на шею дальше.

Таким образом, Хэлло Юмзэйн принес своим хозяевам сто семьдесят тысяч фунтов, тогда как долгое время лидировавший Зэ Тин Мэн – лишь шестьдесят четыре с половиной. Примечательно, что Хааден оказался на финише последним.