Трудовая Победа Спэниш Мишна в Нью-Йорке

Забег Группы 1 для лошадей возрастом в три года проходил в окрестностях Нью-Йорка и в своем стартовом протоколе насчитывал девять участников. Последним следовало преодолеть дистанцию в полторы мили в расчете на призовые, общий размер которых достигал миллиона долларов.

С самых первых метров дистанции лидерство захватил Э Тред оф Блу, выдвинувшийся вперед на полтора корпуса. За ним по дистанции шел Хенлис Джой, в непосредственной близости с которым располагался Тон Броук.

К моменту входа в первый поворот в лидирующей группе произошли определенные изменения, связанные с прогрессом Каррента, который сперва вышел на третью временную позицию, а после поднялся до второй.

Несколько позже Хенлис Джой вернулся на второе место, однако десятью секундами позже его по внешнему радиусу обогнал Диджитал Эйдж, ведомый жокеем Хавьером Кастеляно. Данный рывок, ближе к внутреннему радиусу, продублировал Тон Броук Джона Веласкеса, также включившийся в борьбе за второе место.

Во время второго поворота было видно, как Спэниш Мишн жокея Джейми Спенсера, отстававший к тому времени на пять с половиной корпусов от лидера, стал готовиться к рывку.

При выходе на финишную прямую Э Тред оф Блу с Луисом Саесом в седле все еще удерживал первую позицию, обладая преимуществом в полтора корпуса, однако через короткий промежуток времени был обогнан Педро Карой с Тони Пикконе в седле. Вслед за тем мимо проскакал и Спэниш Мишн, включившийся в борьбу за ведущую позицию.

Последние метры пути конь Спенсера заметно ускорялся, выходя на уровень с Педро Карой и финишную линию они пересекли в одночасье. К счастью для Спэниш Мишна, его шаг и сопутствующее движение головы позволили выдвинуться вперед на нос по сравнению с ближайшим соперником, что и стало залогом победы британского скакуна. Победное время гонки составило 2:27.58 минуты.

Педро Кара расположился на второй позиции, опередив третьего финишера, Сан Губерто, на три с половиной корпуса. Далее следовали Э Тред оф Блу и Хенлис Джой.