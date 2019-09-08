Тауэр оф Лондон неподражаем в Японии

Традиционно для японских скачек, отчетный забег мог похвастать большим количеством участников, общее число которых на этот раз достигало тринадцати. Лошадям возрастом от трех лет и выше следовало преодолеть дистанцию в тысячу двести метров в борьбе за призовой фонд приблизительно равный миллиону долларов США.

Учитывая скоротечность дистанции, времени на раскачку у соревнующихся не было, а потому многие из жокеев сразу предоставили своим подопечным полную свободу действий, набирая максимальные скорости.

Быстрее всех на дебютном отрезке оказался пятилетний Матера Скай жокея Ютаке Таки, вблизи которого скакал Лав Кампф под управлением Харухико Кавасу. Чуть поодаль, уступая лидеру примерно корпус, шла Даймеи Принцесс с Югой Кавадой в седле.

До середины пути лошади прошли без изменений в собственном взаиморасположении, а первые существенные сдвиги в ситуации наметились лишь с выходом на финишную прямую.

Примерно за три сотни метров до финиша Тауэр оф Лондон, руководимый Кристофом Лемаром, сдвинулся на внешний радиус и стал на глазах прибавлять в скорости, постепенно прогрессируя с занимаемого ранее седьмого места к передовым позициям.

За двести метров до цели он уже был единоличным лидером, не испытывая ни малейшей угрозы со стороны конкурентов. По сути, завершающая стометровка стала бенефисом четырехлетнего скакуна, оформившего победу под ликование трибун. Его отрыв от ближайшего конкурента, при итоговом времени в 1:06.7 минуты, составил три корпуса.

Вторым на финише, довольно неожиданно, оказался Фантасист, чьими делами заведовал Рюиджи Вада. Он сумел на полкорпуса опередить Ибериса, находившегося в ведении Сугуру Хаманаки.

На четвертой позиции, по итогам гонки, расположилась Пейша Феличита жокея Хидеяки Миюки, уступившая дополнительно еще одну шею. Замыкал пятерку лучших на отчетном мероприятии Кинг Харт с Риои Кодзаки в седле, отставший от предшественницы еще на полтора корпуса.

Мистер Мелоди, бывшим вторым фаворитом гонки, сумел под руководством Фуичи Фукунаги, добраться до финиша лишь восьмым.