Магия «Леопардстауна»

Субботний день на ипподроме «Леопардстаун» вызвал небывалый ажиотаж среди поклонников конных скачек, ведь в программе значился чемпионский забег. Восемь лошадей возрастом от трех до пяти лет пробовали свои силы на дистанции в милю и два фурлонга, соревнуясь в рамках Группы 1.

Начало дистанции осталось за Хантинг Хорном, верхом на котором скакал Эммет МакНамара, сумевшим быстро ускориться и повести остальных участников за собой еще до входа на первый поворот. Мэджикал жокея Райяна Мура также проявила должную активность на дебютном отрезке, результатом чего стало промежуточное второе место. Непосредственно позади находились Эларкам с Джимом Кроули и конь Энтони ван Дайк, под управлением Уэйна Лордана.

После начальной активности ход участников выровнялся и последующие две трети дистанции изменений в ведущей группе не происходило. Становилось очевидно, что все жокеи рассчитывают на удачу при прохождении финишной прямой и стараются поберечь силы своих лошадей.

Это предположение было подтверждено практикой. Когда до финиша оставалось не более двух фурлонгов, Мэджикал пошла в атаку и сумела обогнать лидера по внешнему радиусу, вырываясь на свободное пространство.

Вслед за ней помчался и вышеупомянутый Энтони ван Дайк, также метивший на первое итоговое место. Единственное, чего не учел жокей последнего – это преследователи, сохранившие изрядный запас сил для финишного спурта.

Так, Мэджик Уонд жокея Сими Хеффернана сумела догнать, а на финальном фурлонге и обогнать, Энтони ван Дайка и попыталась догнать Мэджикала, уверенно скачущего к цели. Данная попытка успехом не увенчалась, и подопечная Мура легко оформила победу, уложившись в 2:06.49 минуты.

Мэджик Уонд уступила предшественнице два с четвертью корпуса, опередив, в то же время, Энтони ван Дайка на шею. На четвертой позиции, отстав еще полкорпуса, расположилась прибывшая из Японии Деирдре с Ойхином Мерфи в седле. Замыкать пятерку лучших в рамках отчетного старта выпало Хэдмену, на котором скакал Джейсон Уотсон.