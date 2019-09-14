Лоджишиан Не Знает Себе Равных на St Leger Stakes

Ипподром Донкастера ежегодно принимает одну из наиболее престижных британских гонок, которой, безусловно, является St Leger Stakes, относящаяся к Группе 1, или, как принято говорить у местных, к Классу 1.

Дистанция протяженностью в милю и шесть с половиной фурлонгов предполагала множество интересных вариантов развития, давая определенные шансы каждому из восьми участников и участниц.

Уэстерн Австралия, выступавшая под руководством Майкла Хасси, являлась наиболее слабой из выступавших на данном старте лошадей, а потому совершенно неудивительно, что показать себя было решено в начальной стадии, что привело к раннему лидерству.

В ситуативную группу преследователей вошли прибывший из Соединенных Штатов Иль Парадисо жокея Пи Би Бэгги, местный конь Сэр Рон Пристли с Фрэнни Нортоном на спине и Наеф Роуд, делами которого заведовал Андреа Атцени.

Сложившаяся последовательность продержалась большую часть пути и некоторые из зрителей стали откровенно скучать на трибунах. Однако, к этому моменту лошади уже подобрались поближе к финишной прямой и сразу несколько участников пустилось в атаку, абсолютно игнорируя любые попытки Уэстерн Австралии удержаться во главе гонки.

Помимо ближайших преследователей, заметный прогресс на заключительных четырех фурлонгах продемонстрировала и Лоджишиан, на которой в этот день выступал именитый Фрэнки Деттори. Именно данной парочке посчастливилось найти перед собой немного свободного места и выдвинуться вперед, постепенно выйдя в лидеры и отрываясь от преследователей.

Финишной черты победительница достигла всего за 3:00.27 минуты, будучи в праве похвастать отрывом в два с четвертью корпуса над ближайшим из конкурентов. Вышеупомянутый Сэр Рон Пристли пришел к финишу вторым, оправдывая свой закономерный статус одного из фаворитов соревнований. Его преимущество над Наеф Роудом, оказавшимся третьим, составило лишь голову.

Еще один прекрасный рывок в заключительной части принадлежал Драгонет, на которой выступал Доннача О’Брайян. Этого не хватило для победы, однако было вполне достаточно для четвертого места с отставанием от предшественника на три четверти корпуса. На пятом месте оказался Эль Парадисо, проигравший еще два корпуса.