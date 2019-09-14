Eurosport
Лоджишиан Не Знает Себе Равных на St Leger Stakes
Лоджишиан оказалась недостижимой для соперников, уверенно победив на престижном забеге Williah Hill St Leger Stakes.
Ипподром Донкастера ежегодно принимает одну из наиболее престижных британских гонок, которой, безусловно, является St Leger Stakes, относящаяся к Группе 1, или, как принято говорить у местных, к Классу 1.
Дистанция протяженностью в милю и шесть с половиной фурлонгов предполагала множество интересных вариантов развития, давая определенные шансы каждому из восьми участников и участниц.
Уэстерн Австралия, выступавшая под руководством Майкла Хасси, являлась наиболее слабой из выступавших на данном старте лошадей, а потому совершенно неудивительно, что показать себя было решено в начальной стадии, что привело к раннему лидерству.
В ситуативную группу преследователей вошли прибывший из Соединенных Штатов Иль Парадисо жокея Пи Би Бэгги, местный конь Сэр Рон Пристли с Фрэнни Нортоном на спине и Наеф Роуд, делами которого заведовал Андреа Атцени.
Сложившаяся последовательность продержалась большую часть пути и некоторые из зрителей стали откровенно скучать на трибунах. Однако, к этому моменту лошади уже подобрались поближе к финишной прямой и сразу несколько участников пустилось в атаку, абсолютно игнорируя любые попытки Уэстерн Австралии удержаться во главе гонки.
Помимо ближайших преследователей, заметный прогресс на заключительных четырех фурлонгах продемонстрировала и Лоджишиан, на которой в этот день выступал именитый Фрэнки Деттори. Именно данной парочке посчастливилось найти перед собой немного свободного места и выдвинуться вперед, постепенно выйдя в лидеры и отрываясь от преследователей.
Финишной черты победительница достигла всего за 3:00.27 минуты, будучи в праве похвастать отрывом в два с четвертью корпуса над ближайшим из конкурентов. Вышеупомянутый Сэр Рон Пристли пришел к финишу вторым, оправдывая свой закономерный статус одного из фаворитов соревнований. Его преимущество над Наеф Роудом, оказавшимся третьим, составило лишь голову.
Еще один прекрасный рывок в заключительной части принадлежал Драгонет, на которой выступал Доннача О’Брайян. Этого не хватило для победы, однако было вполне достаточно для четвертого места с отставанием от предшественника на три четверти корпуса. На пятом месте оказался Эль Парадисо, проигравший еще два корпуса.