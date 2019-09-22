Eurosport
Сказочный Финиш от Стрит Бэнд на Cotillion Stakes
Стрит Бэнд оказалась лучшей из одиннадцати участниц в рамках престижного забега Cotillion Stakes, состоявшегося в субботу на ипподроме «Паркс Рэйсинг» в Пенсильвании, США.
Отчетных забег был рассчитан на участие трехлетних кобыл возрастом в три года и предлагал, в качестве мотивации, призовой фонд размером в один миллион долларов. Протяженность данной гонки Группы 1 составляла одну целую и одну шестнадцатую мили.
Старт вышел на удивление резким и сразу пять лошадей стали выкладываться по-полной, желая любой ценой оказаться во главе забега. Лучше остальных это удалось Серенгети Эмпресс жокея Ирада Ортиса-младшего, сумевшей оформить лидерство на входе в первый поворот. Полкорпуса ей уступала Джэйуолк с Джоэлем Розарио в седле.
Гуарана Хосе Ортиса шла на третьей позиции, четвертой к тому моменту была Хоролоджист Луиса Саеса, а замыкала ведущую пятерку Беллафина Флавьена Прата.
К середине пути лидером являлась Джэйуолк, преследуемая Беллафиной. Серенгети Эмпресс, таким образом, сместилась на временную третью позицию.
После этого последовала полная неразбериха и участницы попеременно выдвигались вперед или, напротив, отходили вглубь. В результате, при выходе на финишную прямую лидерство оказалось у Гуараны, обогнавшей еще недавно лидирующую Беллафину.
На этом «качели» не закончились. Откуда ни возьмись, на внешнем радиусе появилась Стрит Бэнд с Софи Дойл в седле. Она резко набрала скорость и сумела догнать и обогнать Гуарану, не встретив от той ни малейшего сопротивления.
Заключительные метры дистанции в ее исполнении и вовсе можно вносить в учебники по конным скачкам – настолько уверенно лошадь Дойл шла к победе. За оставшееся время чудес не произошло и Стрит Бэнд оформила свой триумф, уложившись в 1:44.20 минуты. Подобный успех принес ее команде шестьсот тысяч долларов.
Отстав на два с четвертью корпуса, второй на финише оказалась Гуарана. В свою очередь, ее отрыв от Хоролоджист, ставшей третьей, составил три целых и три четверти корпуса.
Беллафина, ставшая четвертой, уступила предшественнице еще три с четвертью корпуса. На пятом месте оказалась Свит Сэмми жокея Пако Лопеса.